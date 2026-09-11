NFL: San Francisco 49ers conquistó Australia con una paliza inolvidable

NFL conquistó un nuevo lugar en pro de internacionalizar la liga en el mundo. El primer juego en Australia fue un completo éxito en asistencia con 100,021 aficionados en el Melbourne Cricket Ground. Todo para ver a San Francisco 49ers vencer 27-7 a Los Ángeles Rams.

San Francisco 49ers venció gracias a una planificación estratégica, quienes viajaron a territorio australiano una semana antes para adaptarse al país. Brock Purdy comandó las acciones ofensivas con 205 yardas y envío hacia Mike Evans, Demarcus Robinson y Deebo Samuel que anotaron.

La defensiva californiana también desempeñó un papel protagónico al frenar en seco un intento de touchdown rival en la yarda uno durante el tercer cuarto. Del lado de Los Ángeles Rams, lo positivo fue la anotación inicial por tierra del corredor Kyren Williams, en un duelo donde la ofensiva se apagó por completo.

El mariscal de campo Matthew Stafford apenas pudo completar 15 de 25 envíos para 155 yardas, mientras que el esperado debut defensivo de Myles Garrett quedó totalmente opacado al permitir tres touchdowns y dos goles de campo, sufriendo así los Rams su derrota más abultada desde noviembre de 2024.

New England Patriots sufren la pesadilla más histórica de la liga

New England Patriots cayeron 10-13 contra Seattle Seahawks en lo que fue la revancha del último Super Bowl. Un mal arranque de juego para los de Drake Maye que no lograron mover las cadenas. Además, cometieron tantos errores que son leyendas en su propio apartado histórico.

Patriots solo funcionó bien a nivel defensivo, un sello que ha venido potenciándose a lo largo de los últimos años. Ahora a nivel ofensivo, tuvieron un colapso sin precedentes: errores y una mala selección de jugadas los llevó a solo anotar 10 puntos con un TD y un gol de campo.

Lo de New England es tan malo que es el primer equipo en los últimos 30 años en: lanzar 3+ intercepciones, recibir 3+ capturas, cometer 3+ penalizaciones y no anotar puntos en cualquier cuarto de cualquier juego individual. Una noche de pesadilla que todos van a querer olvidar.