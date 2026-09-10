NFL: New England Patriots sufren la pesadilla más histórica de la liga

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New England Patriots cayeron 10-13 contra Seattle Seahawks en lo que fue la revancha del último Super Bowl. Un mal arranque de juego para los de Drake Maye que no lograron mover las cadenas. Además, cometieron tantos errores que son leyendas en su propio apartado histórico.

Patriots solo funcionó bien a nivel defensivo, un sello que ha venido potenciándose a lo largo de los últimos años. Ahora a nivel ofensivo, tuvieron un colapso sin precedentes: errores y una mala selección de jugadas los llevó a solo anotar 10 puntos con un TD y un gol de campo.

Lo de New England es tan malo que es el primer equipo en los últimos 30 años en: lanzar 3+ intercepciones, recibir 3+ capturas, cometer 3+ penalizaciones y no anotar puntos en cualquier cuarto de cualquier juego individual. Una noche de pesadilla que todos van a querer olvidar.

Drake Maye: la autocrítica más feroz de su carrera

Drake Maye que no tuvo su mejor actuación reconoció que no pasa por su mejor estado de forma. Además de indicar que cometió muchos errores por falta de paciencia. Entiende que lo ocurrió en parte fue su culpa y se compromete a dar lo mejor de sí en los próximos juegos.

Maye sobre la derrota de Patriots: "Creo que teníamos el partido bajo control. Pensé que teníamos un buen plan para empezar a desgastar al rival y ser pacientes, y perdimos la paciencia, y eso nos costó. Solo decisiones que nos costaron el partido de mi parte, de mi lado".

Hace bien Drake en reconocer que no tuvo su mejor juego porque de hecho, no lo tuvo. Lanzó 23-33 para 178 yardas con 1 TD, 3 intercepciones y recibió 3 capturas. El punto más frustrante para New England son las intercepciones, porque llegaron en momentos clave.

¿Cuál es el resto de los juegos de la Semana 1 de la NFL?

- Jueves 10 de septiembre:

San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams

- Domingo 13 de septiembre:

Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals

New Orleans Saints vs Detroit Lions

New York Jets vs Tennessee Titans

Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts

Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers

Chicago Bears vs Carolina Panthers

Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars

Buffalo Bills vs Houston Texans

Miami Dolphins vs Oakland Raiders

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

Arizona Cardinals vs Los Ángeles Chargers

Dallas Cowboys vs New York Giants

- Lunes 14 de septiembre: