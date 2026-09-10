Los Seahawks inician la defensa de su título con una sufrida victoria ante los Patriots

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Los campeones defensores, los Seattle Seahawks, demostraron este miércoles que tienen pasta de ganadores al imponerse 13-10 a los New England Patriots. En un electrizante inicio de temporada de la NFL disputado en el Lumen Field, transmitido por Meridiano Televisión, los locales lograron una sufrida remontada a pesar de perder a su mariscal Sam Darnold en los primeros instantes del juego.

Un golpe devastador y el despertar visitante

La mala suerte se ensañó temprano con los dueños de casa cuando Darnold abandonó el emparrillado por una lesión en la cadera. Sin su pieza clave, la ofensiva local se vio maniatada durante gran parte de la primera mitad del encuentro.

Aprovechando la confusión, el estelar mariscal de campo visitante, Drake Maye, condujo una gran ofensiva en el segundo cuarto. Fue entonces cuando el pateador venezolano Andrés Borregales convirtió un punto extra, mandando a los Patriots al descanso con ventaja de 7-0.

Reacción de campeones y precisión de oro

En la reanudación, Borregales volvió a estirar la diferencia para la visita con un impresionante gol de campo desde las 50 yardas. Sin embargo, los locales descontaron previamente mediante una patada para mantener la presión en el marcador.

Para el último cuarto, el entrenador Mike Macdonald ajustó las piezas tácticas de su esquema ofensivo con éxito. El experimentado pateador Jason Myers empató las acciones y luego firmó otro gol de campo clave para darle la vuelta a la pizarra.

Un cierre defensivo de infarto

Con la ventaja mínima, todo quedó en manos de la férrea defensiva de Seattle para preservar el resultado. Los Patriots no bajaron los brazos y tuvieron una última oportunidad dorada a falta de apenas veinticinco segundos en el reloj.

Sin embargo, la retaguardia local demostró su jerarquía al interceptar un arriesgado envío largo de 20 yardas de Maye. Esa gran jugada defensiva sentenció el compromiso y desató la euforia total en las gradas del Lumen Field.

Mirando hacia los próximos retos

Tras esta intensa victoria inaugural, los campeones defensores ya mentalizan su siguiente prueba en el exigente calendario. El equipo viajará para medirse ante los Cardenales de Arizona el próximo domingo 20 de septiembre.

Por su parte, los Patriots buscarán pasar la página rápidamente al recibir en su casa al experimentado Aaron Rodgers y sus Pittsburgh Steelers. La temporada apenas comienza y las emociones en el emporio del fútbol americano prometen mantenerse al máximo nivel.