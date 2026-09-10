Terror en Seattle: Los Seahawks pierden a su quarterback en pleno arranque de la NFL

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Las cosas no pudieron empezar peor para los Seattle Seahawks en su esperado duelo de este miércoles. El mariscal de campo titular, Sam Darnold, encendió todas las alarmas en el emparrillado tras sufrir una prematura lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Una lesión temprana que enciende las alarmas

El incidente ocurrió durante la primera serie ofensiva del encuentro, cuando Darnold fue derribado violentamente en una jugada de tercera oportunidad. En ese breve lapso sobre el campo, el mariscal de campo logró completar uno de sus dos envíos para un total de 13 yardas.

Sin embargo, el fuerte impacto en el área de la cadera le impidió continuar bajo centro. El cuerpo médico intervino de inmediato y el jugador tuvo que retirarse rumbo a los vestidores, dejando un vacío inmenso en la ofensiva del equipo.

Drew Lock asume el mando en Seattle

Ante la repentina baja de su líder ofensivo, la responsabilidad absoluta recayó sobre los hombros de Drew Lock. El experimentado mariscal de campo tomó las riendas de la ofensiva para intentar enderezar el rumbo del equipo tras el duro golpe emocional.

Por su parte, el joven Jalen Milroe se mantiene como la tercera opción y mariscal de campo de emergencia de la plantilla. El cuerpo técnico confía en que la profundidad del roster logre sostener el pulso en este complicado compromiso.

Una revancha de alto impacto

Este partido de mitad de semana no es un compromiso cualquiera dentro del exigente calendario de la temporada. Se trata de una emocionante y muy anticipada revancha del Super Bowl LX, donde los Seahawks consiguieron alzarse con la gloria ante los New England Patriots.

La rivalidad y la tensión se palpaban en el ambiente desde el saque inicial, convirtiendo el duelo en un auténtico espectáculo. No obstante, la desafortunada lesión de Darnold cambia drásticamente el panorama estratégico para los actuales campeones.