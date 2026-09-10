NFL: Aaron Rodgers duda sobre una posible reconciliación con los Packers tras su retiro

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El veterano mariscal de campo, Aaron Rodgers, transita su última temporada en la NFL con los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, su mente viajó al pasado para reflexionar sobre su amarga salida de los Green Bay Packers. Pese a su enorme legado deportivo, la estrella no ocultó sus fuertes dudas sobre una futura reconciliación con el equipo.

Una herida que aún no cierra

Aunque Rodgers dedicó 18 años a los Packers y ganó cuatro premios MVP, la fricción sigue presente. El legendario quarterback confesó que no está seguro de si la organización lo recibiría con los brazos abiertos tras su retiro. Además, dejó en claro que tampoco sabe si él mismo aceptaría una invitación para volver.

"Creo que dentro de cuatro o cinco años habrá aficionados que todavía valoren lo que hice", comentó Rodgers a la radio de ESPN. No obstante, reconoció que ciertas figuras dentro de la franquicia no estarían de acuerdo con su regreso. "Y quizás yo tampoco lo estaría si todavía siguieran allí", sentenció el jugador.

Tensiones con la gerencia

El traspaso de Rodgers a los New York Jets antes de la campaña 2023 no ocurrió en los mejores términos. Brian Gutekunst, el gerente general que ejecutó el cambio, y el entrenador Matt LaFleur siguen al mando en Green Bay. Esto parece mantener vivas las molestias que provocaron la ruptura.

"El gerente general quería que me fuera, así que era solo cuestión de tiempo", explicó el experimentado pasador. Admitió que la directiva solo esperaba que tuviera una temporada sin nivel de MVP para terminar la relación. Aunque acepta que pudo manejar mejor su salida, siente que la situación no fue justa.

El ocaso de una leyenda en Pittsburgh

Tras una dura lesión con los Jets en 2023 y su regreso en 2024, Rodgers encontró un nuevo hogar con los Steelers en 2025. Hoy, con 42 años, el mariscal renovó su contrato para disputar la que asegura será su última temporada. Lamentablemente, el calendario no le permitirá enfrentar a su exequipo.

Esto significa que Rodgers terminará su carrera sin la oportunidad de pisar nuevamente el Lambeau Field como rival. A pesar del amargo desenlace, asegura que atesora profundamente su etapa en Wisconsin. "No dejé que el final empañara los buenos momentos que vivimos allí ni a la gente maravillosa", confesó.

¿Un desenlace al estilo Brett Favre?

El destino de Rodgers parece un eco directo de lo ocurrido con otro gran ídolo de Green Bay: Brett Favre. El mariscal del Salón de la Fama también protagonizó un divorcio muy doloroso y mediático con la franquicia. Sin embargo, el tiempo logró curar las heridas entre el jugador y la directiva.

Cuatro años después del retiro de Favre, los Packers hicieron las paces con él y retiraron su icónico número. Queda por ver si el histórico legado de Rodgers logrará superar las diferencias personales con la actual gerencia. Por ahora, el reencuentro definitivo es un completo misterio.