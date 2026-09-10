NFL: Borregales debuta con un espectacular acierto de larga distancia ante los Seahawks

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El talento venezolano ya comienza a dejar su huella en el arranque de la nueva temporada de la NFL. El habilidoso pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Andrés Borregales, demostró el enorme poder de su pierna este miércoles al conectar su primer gol de campo de la campaña.

Un misil en el momento justo

El esperado partido inaugural midió a la escuadra patriota frente a los temibles y actuales campeones defensores, los Seattle Seahawks. En medio de un encuentro sumamente parejo y físico, el especialista criollo fue llamado al terreno de juego durante el tercer cuarto del compromiso.

Con nervios de acero y una técnica impecable, Borregales se perfiló para golpear el ovoide desde una exigente distancia de 50 yardas. El impacto fue perfecto, logrando que el balón atravesara los postes para sumar tres valiosos puntos en la pizarra del imponente Lumen Field.

Una ventaja que se esfumó

Gracias a la tremenda precisión del jugador suramericano, el equipo de Nueva Inglaterra logró mantener una esperanzadora ventaja parcial. El certero zapatazo sirvió para poner una diferencia de siete puntos sobre los monarcas de la liga, silenciando momentáneamente a la afición local.

Todo parecía encaminado para que los visitantes dieran la gran sorpresa de la jornada inaugural. La ejecución del venezolano le inyectó una importante dosis de motivación a sus compañeros, quienes soñaban con arrancar el año destronando a los favoritos al título.

El amargo sabor de la derrota

Sin embargo, el destino deportivo le tenía preparado un desenlace bastante cruel a los visitantes en los minutos decisivos. El esfuerzo heroico del pateador venezolano no fue suficiente para contener la feroz y predecible reacción de la ofensiva de los Seahawks.

Los campeones defensores sacaron a relucir su jerarquía en el último cuarto y lograron darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria. De esta forma, el espectacular desempeño individual de Borregales quedó opacado por la dolorosa caída colectiva de su franquicia.