NFL: Los Angeles Rams arman una defensiva de época con la firma de Donald

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El tres veces Jugador Defensivo del Año, Aaron Donald, sacude la NFL al poner fin a su retiro para reincorporarse a Los Angeles Rams en esta temporada 2026. La franquicia aseguró el regreso de su máxima figura con un contrato de un año por 20 millones de dólares, escalable hasta los 30 millones mediante incentivos.

Un anuncio lleno de suspenso

La directiva de los Rams experimentó horas de tensión el domingo, ya que dudaban de su regreso cuando el jugador abandonó las instalaciones por la mañana. Sin embargo, el diez veces Pro Bowler despejó la incertidumbre horas más tarde al comunicarse con el equipo.

Para hacerlo oficial ante los aficionados, Donald utilizó su cuenta de Instagram. Publicó un video corto pero contundente acompañado de un mensaje claro que encendió las redes sociales: "Hemos vuelto".

El factor clave: Myles Garrett

Aunque su retiro tras la campaña de 2023 parecía definitivo, el panorama de la liga cambió drásticamente este verano. La adquisición en junio de Myles Garrett, otro galardonado Jugador Defensivo del Año, fue el detonante principal para convencer a Donald.

Ahora, los Rams presumen una de las duplas más intimidantes en la historia moderna del fútbol americano. Con Garrett dominando los extremos de la línea y Donald arrasando por el interior, las ofensivas rivales enfrentarán un reto mayúsculo.

Números de Salón de la Fama

Juntos, estos astros acumulan cifras escandalosas: 236.5 capturas, 47 balones sueltos forzados, 13 selecciones All-Pro y cinco premios al Defensivo del Año. A ellos se suma el talento joven de Braden Fiske, Kobie Turner y Byron Young, líder en capturas del equipo el año pasado.

Además, la gerencia angelina blindó su secundaria en esta temporada baja. Entregaron su primera ronda del draft de 2026 a Kansas City por el esquinero estelar Trent McDuffie y reforzaron la zona con la firma del agente libre Jaylen Watson.

La mira puesta en el SoFi Stadium

La agresividad de Los Ángeles en el mercado tiene una motivación clara: el próximo Super Bowl se jugará nuevamente en el SoFi Stadium. Donald ya sabe lo que es levantar el Trofeo Lombardi en ese recinto tras su heroica jugada ante Joe Burrow.

El camino hacia un nuevo campeonato comenzará lejos de California. Los Rams inaugurarán su prometedora temporada el 10 de septiembre enfrentando a los San Francisco 49ers en tierras australianas.