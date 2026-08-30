Golpe a Packers y Broncos: sus figuras enfrentan graves cargos legales

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La NFL ha tomado una postura firme al colocar a Josh Jacobs y Jonathon Cooper en la lista de exentos del comisionado. Esta herramienta administrativa permite a la liga apartar a los jugadores mientras se investigan asuntos legales delicados.

Ambos atletas continuarán percibiendo su salario íntegro durante este periodo de pausa obligatoria. Sin embargo, tienen estrictamente prohibido entrenar en el campo de juego o participar en partidos oficiales.

El caso de Josh Jacobs en Green Bay

El corredor de los Packers, Josh Jacobs, se enfrenta a cargos menores por agresión y daños a la propiedad. Estos incidentes derivan de un altercado físico con su novia tras una fuerte discusión por un teléfono celular.

La denuncia policial señala que el jugador la arrojó al suelo, causándole una lesión visible en la cabeza. A pesar de la gravedad del reporte, los abogados de Jacobs destacaron que el jugador respeta el proceso de la liga.

El entrenador Matt LaFleur confirmó que Green Bay no planea rescindir el contrato del jugador de 28 años. Cabe destacar que Jacobs ya no cuenta con dinero garantizado en su millonario acuerdo firmado en 2024.

La situación de Jonathon Cooper en Denver

Por su parte, el apoyador de los Broncos, Jonathon Cooper, enfrenta un panorama judicial mucho más complejo. Fue arrestado dos veces en una semana por cargos de violencia doméstica, incluyendo uno por agresión grave.

Los reportes forenses de su expareja revelaron lesiones severas que son compatibles con estrangulación. Aunque no puede jugar, Cooper sí tiene permitido asistir a las instalaciones para recibir tratamiento y hacer pesas.

El jugador deberá comparecer ante un tribunal del condado de Douglas, Colorado, para escuchar formalmente sus cargos. Cooper viene de registrar la mejor temporada de su carrera, liderando gran parte de la defensa.

Impacto directo en los equipos

Las ausencias de estas figuras obligan a Packers y Broncos a reestructurar sus esquemas ofensivos y defensivos rápidamente. Green Bay adquirió al novato Kaleb Johnson para reforzar un ataque terrestre que ya cuenta con MarShawn Lloyd.

Los Packers debutarán ante los Vikings sin el segundo corredor con más yardas de toda la liga desde 2019. El impacto se sentirá profundamente en la ofensiva de LaFleur.

En Denver, jugadores como Jonah Elliss y Dondrea Tillman verán un aumento significativo en sus minutos de juego. Los Broncos tendrán que medirse ante los imponentes Chiefs sin una de sus mejores armas para presionar al mariscal.