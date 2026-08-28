NFL: Tony Romo enfrenta tres nuevas citaciones en Wisconsin por su arresto al volante

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El panorama legal y profesional de Tony Romo se oscurece cada vez más. El ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys y actual analista estrella de CBS enfrenta tres nuevas citaciones tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, un escándalo que agrava su actual suspensión de la cadena televisiva a las puertas de la temporada.

Nuevos cargos en su contra

El expediente del exjugador de 46 años fue modificado este jueves para sumar graves infracciones de tránsito. Las autoridades agregaron cargos formales por posesión de bebidas alcohólicas abiertas en el vehículo y adelantamiento peligroso por la derecha, lo que complica su situación ante la justicia de Wisconsin.

Romo ya había sido citado previamente por negarse a realizar la prueba del alcoholímetro durante su arresto inicial el pasado 23 de julio. Según los reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, los agentes encontraron una botella de alcohol abierta en el asiento del copiloto de su Jeep negro antes de remolcarlo.

El video de la detención

Recientemente, salieron a la luz las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que lo detuvieron en la Interestatal 43. En el video, se observa a Romo intentando justificarse, explicando que venía de jugar al golf y se dirigía tranquilamente a "visitar a la abuela y al abuelo".

Sin embargo, la coartada no convenció a los oficiales. Un agente le indicó que sospechaba del consumo de sustancias debido a sus ojos rojos y vidriosos, además de percibir un fuerte aliento alcohólico. Tras no superar las pruebas de sobriedad en el sitio, fue esposado, fichado y liberado poco después.

El futuro incierto en CBS

Este escándalo ha dejado en el aire el lucrativo puesto de Romo como analista principal de la NFL en CBS, rol que ocupa desde 2017. David Berson, presidente de CBS Sports, confesó a principios de mes que la cadena no tiene una fecha límite para decidir el destino definitivo del comentarista.

Mientras se define su situación, el show debe continuar. El exjugador defensivo J.J. Watt tomará su lugar en las transmisiones, uniéndose a Jim Nantz y a la reportera Tracy Wolfson. El debut de esta nueva alineación será el 13 de septiembre en el duelo entre los Vikings y los Packers.

Asumiendo responsabilidades

Ante la presión mediática, el equipo del exjugador emitió un comunicado oficial. Su portavoz aseguró que Romo asume toda la responsabilidad por sus acciones, que está tomando medidas proactivas para resolver este incidente aislado y que colabora estrechamente tanto con las autoridades como con CBS.

Romo, quien creció muy cerca del lugar de su arresto, intenta mitigar los daños a su imagen pública. Durante su carrera de 12 años con Dallas, fue seleccionado a cuatro Pro Bowls y aún se mantiene como el líder histórico de la franquicia en pases de touchdown con 248.