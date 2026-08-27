NFL: Leonard Williams asegura su futuro en Seattle con millonaria extensión

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Los Seattle Seahawks aseguraron a una de sus principales figuras al acordar una extensión de contrato con el tackle defensivo Leonard Williams. El nuevo acuerdo vincula al jugador de 32 años con la franquicia por tres temporadas más.

Según los reportes de Ian Rapoport y Adam Schefter, la negociación alcanzó la impresionante cifra de 90 millones de dólares. De este millonario monto, 56 millones están totalmente garantizados para el liniero interior.

Con esta agresiva jugada en la oficina frontal, la gerencia de Seattle evita que Williams se convierta en agente libre sin restricciones al finalizar la campaña de 2026.

El impacto del liniero en el equipo

El veterano llegó a los Seahawks en 2023 a través de un intercambio con los New York Giants. En aquella transacción, Seattle entregó valiosas selecciones de segunda y quinta ronda del draft.

Su rendimiento justificó la inversión de inmediato. La temporada pasada fue elegido al segundo equipo All-Pro tras registrar 62 tacleadas, siete capturas y 22 golpes al mariscal de campo.

Previamente, durante la campaña de 2024, Williams ya había deslumbrado al sumar 11 capturas y golpear al mariscal en 28 ocasiones, demostrando una enorme consistencia en su juego.

Élite en la trinchera

Durante las últimas dos temporadas, el tackle ha acumulado 113 presiones al mariscal de campo. Esta estadística lo ubica como el segundo mejor de toda la liga en su posición, solo superado por Chris Jones.

Su imponente presencia física y presión constante fueron fundamentales para el éxito colectivo. Williams se erigió como un pilar en la feroz defensa que ayudó a Seattle a levantar el Trofeo Lombardi.

Apuntando al bicampeonato

Esta millonaria renovación sigue la estrategia de la franquicia de premiar y retener a su talento interno. Williams se une a Jaxon Smith-Njigba y Devon Witherspoon con grandes extensiones en esta temporada baja.

El equipo campeón iniciará la defensa de su título el próximo 9 de septiembre. La temporada arrancará por todo lo alto con una esperada revancha del Super Bowl frente a los New England Patriots.