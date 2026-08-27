NFL: El escándalo íntimo que podría costarle muy caro al dueño de los 49ers

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Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó este jueves que la liga está investigando a Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, luego de ser sorprendido en una redada contra la prostitución. Según el ejecutivo, el objetivo de la pesquisa es determinar si el directivo violó la estricta política de conducta personal.

"Se está revisando conforme a la política. Haremos eso y, cuando haya algo que reportar, hablaremos", declaró Goodell durante la reciente reunión de propietarios en Atlanta.

Detalles del arresto

El incidente ocurrió el domingo en un parque de casas móviles ubicado en East Palestine, Ohio. El operativo fue ejecutado por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Valle de Mahoning.

Según las autoridades, York intentó pagar 160 dólares por mantener relaciones sexuales con una mujer que él creía que era prostituta. Tras ser fichado e ingresado en prisión, el propietario logró su libertad condicional tras el pago de una fianza de 5000 dólares.

Acuerdo legal y sentencia

Para el día lunes, la defensa legal de York logró que la fiscalía modificara el cargo inicial de prostitución a alteración del orden público. El directivo se declaró culpable de este nuevo cargo y del delito menor de posesión de instrumentos delictivos. Esto último debido a que utilizó su teléfono personal para contactar y responder a un anuncio encubierto en línea.

Fue sentenciado a un día de cárcel, el cual se dio por cumplido gracias al tiempo que ya había pasado detenido. Además de una multa de 1150 dólares y un curso virtual, la policía confiscó los 160 dólares del trato inicial.

Contexto personal y antecedentes en la NFL

El propietario de los 49ers ha pasado gran parte del verano en su natal Ohio, luego de solicitar el divorcio de su esposa Danielle en mayo. La NFL ya cuenta con precedentes de sanciones a dueños de franquicias por problemas con la justicia.

En 2014, el fallecido Jim Irsay, dueño de los Colts, fue suspendido seis juegos y multado con medio millón de dólares. En contraste, Robert Kraft de los Patriots fue investigado en 2019 por un caso similar en un spa, pero sus cargos fueron desestimados por fallas policiales.