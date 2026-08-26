NFL: El plan secreto de los Chiefs para proteger a Patrick Mahomes

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El mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, no verá acción en el último partido de pretemporada frente a los Seattle Seahawks. Esta decisión marca un hito en su exitosa carrera profesional. Por primera vez, el dos veces MVP completará esta fase preparatoria sin pisar el emparrillado en un partido.

Todo esto forma parte de un plan estricto tras la rotura de ligamentos que sufrió en diciembre. Aunque su recuperación ha sido más rápida de lo esperado y ha entrenado al máximo, el equipo prefirió resguardarlo en encuentros que no cuentan para el récord oficial.

La mirada fija en el partido inaugural

El gran objetivo de Mahomes siempre fue el partido estelar del lunes 14 de septiembre contra los Denver Broncos. El jugador aseguró que planea estar al cien por ciento para esa noche en el campo.

"Desde el principio me dijeron que si hacía todo bien, estaría listo para la primera semana", comentó el mariscal. Su mentalidad se enfocó en aprovechar cada repetición y cada hora de gimnasio para rehabilitarse.

Curiosamente, la falta de pretemporada no es un territorio inexplorado para él. En 2020, cuando la pandemia canceló estos juegos, Mahomes registró una de las mejores campañas de su vida, rozando las 5,000 yardas.

Preparación mental desde las laterales

Para suplir la falta de juego real, Mahomes ha transformado su rutina en los entrenamientos. El enfoque del líder de la franquicia está en tratar cada repetición de las prácticas como si fuera vital. Según sus propias palabras, replicar el estudio de videos y la toma de notas lo mantendrá en ritmo.

"Hemos tratado esta semana como si fuera de partido regular, siguiendo el mismo proceso", explicó.

Mientras tanto, la ofensiva titular tendrá algunas oportunidades ante Seattle para afinar detalles. Sin embargo, el entrenador Andy Reid confirmó que el suplente directo, Justin Fields, difícilmente verá acción.

El reto para el resto de la plantilla

Ante la ausencia de Mahomes y de Fields, sumado a la conmoción de Chris Oladokun, el escenario cambia. El novato Garrett Nussmeier, selección de séptima ronda, podría lanzar durante todo el encuentro final.

Andy Reid ha elogiado la capacidad de Nussmeier para liderar y manejar la presión con el grupo titular. Además del mariscal novato, el equipo deberá lidiar con las dudas de Rashee Rice, Xavier Worthy y Kenneth Walker III por problemas físicos.

Para proteger a sus mariscales, la directiva movió piezas y adquirió al liniero Joshua Ezeudu desde los Giants. Ahora, los Chiefs buscarán romper una racha de ocho derrotas en pretemporada, aunque lo harán sin su mayor figura.