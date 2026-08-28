NFL: Falso jugador de los 49ers estafa más de un millón de dólares en aplicaciones de citas

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Un hombre que fingía ser receptor de los 49ers de San Francisco en aplicaciones de citas fue arrestado por el FBI tras orquestar una estafa millonaria. Junto a su cómplice de 18 años, Daejon Labrayae Love seducía a mujeres para convencerlas de entregar sus ahorros en falsas inversiones, logrando robar más de 1,3 millones de dólares.

El modus operandi del falso atleta

Para ejecutar su plan, Love, de 35 años, creó una identidad falsa como jugador de la NFL. En su cuenta de Instagram, presumía un estilo de vida rodeado de lujos y éxito profesional.

Publicaba fotografías con la indumentaria de los 49ers y videos corriendo en la playa con un casco. Su biografía lo presentaba engañosamente como un "receptor abierto no seleccionado" nacido en Suiza.

Con esta sólida fachada, Love contactaba a sus víctimas en aplicaciones de citas desde febrero de 2022. Iniciaba relaciones sentimentales con ellas para ganarse su confianza absoluta antes de dar el siguiente paso.

El cómplice y la trampa financiera

Una vez que las víctimas estaban involucradas emocionalmente, entraba en escena Taylor Jamie Chan, de 18 años. Este joven actuaba como el supuesto asesor financiero del falso deportista.

A través de videollamadas tripartitas por FaceTime, Chan mostraba gráficos y ganancias de inversión completamente falsificadas. De esta manera, convencían a las mujeres de invertir sus ahorros con ellos.

El nivel de manipulación era tan alto que lograban persuadirlas para que solicitaran préstamos bancarios. Según el FBI, al menos 26 mujeres de California, Oregón, Washington e Idaho cayeron en la trampa.

Desaparición sin dejar rastro

El elaborado engaño se mantenía activo hasta que las víctimas comenzaban a hacer demasiadas preguntas. También cortaban el contacto de forma abrupta cuando las mujeres se quedaban sin dinero.

En ese momento, tanto Love como Chan desaparecían por completo y bloqueaban toda vía de comunicación. Ninguna de las mujeres estafadas logró recuperar un solo centavo de su inversión.

Las autoridades federales sospechan que la cifra de 1,3 millones de dólares robados podría aumentar drásticamente. Los investigadores creen que hay muchas más víctimas en otros estados que aún no han denunciado.

Múltiples identidades y captura

Para evadir a la justicia durante meses, el estafador principal utilizaba varios alias como Jon Love, Avril Lyto Love y Jordan Love. Sin embargo, su suerte terminó este pasado lunes.

El FBI capturó a ambos hombres en el aeropuerto de Boise, Idaho. Al momento de su sorpresiva detención, Love se preparaba para reunirse en persona con sus próximas víctimas.

Ahora, los dos acusados se encuentran bajo custodia federal y enfrentan graves cargos por conspiración para cometer fraude electrónico.