De una grave lesión a firmar por 92 millones: el inesperado giro de Tucker Kraft

Los Green Bay Packers han dado un golpe sobre la mesa al asegurar el futuro de su ofensiva. El equipo acordó una lucrativa extensión de contrato por cuatro años con el ala cerrada Tucker Kraft, un movimiento que garantiza 75 millones de dólares y subraya la confianza de la franquicia en su talento, incluso después de un año marcado por problemas físicos.

Cifras que rompen el mercado

Según fuentes cercanas a Adam Schefter de ESPN, el valor de este nuevo vínculo podría escalar hasta los 92 millones de dólares gracias a diversos incentivos. Además, el acuerdo incluye un jugoso bono por firmar de 26,5 millones, asegurando la estabilidad económica del jugador. Este movimiento confirma a Kraft como una pieza inamovible para Green Bay.

Un regreso muy esperado

Kraft demostró una inmensa resiliencia tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en la semana 9 de la campaña pasada. Antes de ese amargo episodio, había brillado en ocho partidos sumando 32 recepciones, 489 yardas y seis touchdowns. Ahora, totalmente recuperado, ha vuelto con energía a los entrenamientos de pretemporada.

Todo apunta a que el estelar ala cerrada estará listo para el debut en la semana 1. Los fanáticos esperan verlo dominar nuevamente el terreno cuando Green Bay enfrente a sus rivales de división, los Minnesota Vikings. Su sola presencia en el campo promete cambiar por completo la dinámica del ataque del equipo.

Dominio estadístico indiscutible

Antes de quedar fuera de juego, Kraft ya se había consolidado como uno de los receptores más eficientes de la NFL. De acuerdo con TruMedia, su EPA (Puntos Esperados Añadidos) por objetivo fue de 0.81. Esta impresionante cifra lo ubicó en el primer lugar de toda la liga entre los jugadores con al menos 40 recepciones.

Este talento ya había explotado en la temporada 2024, considerada la mejor de su joven carrera. Ese año registró 50 recepciones para 707 yardas y siete anotaciones. Asimismo, su peso en el equipo creció radicalmente, participando en más del 85% de las jugadas ofensivas tras un año de novato con menos protagonismo.

El efecto dominó en la liga

El sábado resultó ser un día de ganancias históricas para los alas cerradas de la liga en general. Los Raiders de Las Vegas no se quedaron atrás y firmaron a Michael Mayer con un contrato de tres años y 45 millones de dólares. De ese total, 30 millones están completamente garantizados para el jugador.

Con un salario promedio de 15 millones de dólares por temporada, Mayer entra directamente a la élite financiera de su posición. Estos movimientos evidencian cómo la NFL está revalorizando el rol del ala cerrada. Ambos equipos han decidido invertir fuerte para rodear a sus mariscales de campo con las mejores armas posibles.