Pésimas noticias para los Patriots: su gran refuerzo estrella queda fuera de acción

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El esperado inicio de la nueva era ofensiva en Nueva Inglaterra sufrió un golpe devastador. A.J. Brown, el estelar receptor recién adquirido por los New England Patriots, estará fuera de acción por al menos cuatro semanas debido a un grave esguince de tobillo, encendiendo las alarmas en apenas el arranque de la competición.

Un debut para el olvido

La lamentable lesión ocurrió durante el tercer cuarto del partido de este miércoles frente a los Seattle Seahawks. En medio de una jugada de pase incompleto, un defensor rival cayó aparatosamente sobre el tobillo del estelar receptor. Brown tuvo que abandonar el emparrillado cojeando visiblemente y no pudo regresar.

Esta desafortunada jugada arruinó la gran expectativa que rodeaba su primer juego con los Patriots. La gerencia de Nueva Inglaterra apostó fuerte por él, enviando una valiosa selección de primera ronda del draft de 2028 a los Philadelphia Eagles para concretar su traspaso durante la pretemporada.

Impacto limitado en la derrota

Antes de verse obligado a abandonar el terreno, los números de Brown fueron bastante discretos para un jugador de su calibre. El explosivo receptor solo logró acumular 26 yardas en tres recepciones ante la férrea defensiva impuesta por el conjunto de Seattle.

Sin embargo, su imponente presencia física logró marcar la diferencia en una jugada crucial. Brown provocó un castigo por interferencia de pase defensiva en la zona roja, una penalización que facilitó el único touchdown de Nueva Inglaterra durante la dolorosa derrota.

Un duro calendario sin su estrella

El reporte del reconocido periodista Ian Rapoport, de la cadena NFL Network, confirmó los peores temores sobre el tiempo de recuperación. Si se cumplen los plazos establecidos, el equipo dirigido por Jerod Mayo deberá afrontar una difícil seguidilla de compromisos sin su principal arma aérea.

Brown se perdería los vitales enfrentamientos contra los Pittsburgh Steelers, los Jacksonville Jaguars y los Buffalo Bills. Además, también quedaría descartado para el duro choque frente a los Las Vegas Raiders, complicando seriamente el panorama del equipo en esta etapa inicial.