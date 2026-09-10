El esperado regreso de Patrick Mahomes: Listo para liderar a los Chiefs en la Semana 1

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Tras meses de incertidumbre y una ardua rehabilitación física, Patrick Mahomes vuelve a la acción. El estelar mariscal de campo de los Kansas City Chiefs confirmó oficialmente su titularidad para el esperado partido inaugural de este lunes frente a los Denver Broncos.

El fin de una larga espera

El astro de los Chiefs no ocultó su entusiasmo por volver a pisar el césped de Arrowhead. "Siempre fue mi objetivo salir al campo y jugar en la Semana 1", expresó Mahomes este jueves, según declaraciones recogidas por McKenzie Nelson de KSHB 41 News.

Para llegar a este punto, el pasador atravesó un proceso complejo y desgastante. "Fue una larga pretemporada. Mucho trabajo y mucha gente maravillosa a mi alrededor. Estoy muy emocionado de jugar contra un gran rival", añadió el jugador, dejando claro que está listo para el desafío.

Una lesión que cambió el rumbo

El calvario de Mahomes comenzó a finales del año pasado, específicamente el 14 de diciembre. En aquella fatídica fecha, el mariscal sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda, una lesión devastadora en la NFL.

Desde entonces, el jugador no ha participado en un encuentro oficial. Su ausencia no solo representó un golpe anímico para la afición, sino que también desestabilizó por completo el esquema ofensivo de la organización, que dependía de su magia en el campo.

La debacle sin su estrella

La baja de Mahomes pesó demasiado y expuso las vulnerabilidades del equipo. Los Chiefs entraron en una espiral negativa y perdieron sus últimos seis compromisos de la temporada 2025, un colapso que les costó muy caro al final de la campaña.

Esta mala racha los dejó fuera de los playoffs, algo que no ocurría desde el año 2014. Fue un cierre de año amargo para una franquicia acostumbrada a pelear por el campeonato, demostrando lo indispensable que resulta el número 15 para sus aspiraciones.

El legado intacto de un campeón

A pesar de este reciente tropiezo físico, la trayectoria de Mahomes en sus nueve años con Kansas City es legendaria. El talento de Texas ya presume de tres anillos de Super Bowl y tres galardones al Jugador Más Valioso del gran juego en su palmarés.

Sus estadísticas individuales respaldan su estatus como uno de los mejores de la historia. Hasta la fecha, acumula 35.939 yardas por pase, con 267 touchdowns y apenas 85 intercepciones, números que buscará seguir ampliando en su esperado regreso.