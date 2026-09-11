NFL: Los Bears rompen la chequera y blindan a su máxima estrella ofensiva

Los Chicago Bears no quisieron dejar nada al azar y aseguraron el futuro de su ataque terrestre al amarrar a D'Andre Swift. La franquicia le otorgó una lucrativa extensión contractual justo antes de dar el campanazo inicial de la temporada.

Según la información revelada por el especialista Adam Schefter de la cadena ESPN, el corredor firmó por tres años. El valor total asciende a 33,75 millones de dólares, de los cuales unos 27,5 millones están totalmente garantizados.

El jugador estaba por entrar en la última campaña de aquel pacto de 24 millones que firmó en 2024. Con esta agresiva movida, la gerencia de Chicago evita que su estrella se convierta en agente libre para 2027.

Rendimiento que vale oro

A sus 27 años, el corredor acaba de firmar la mejor actuación de su trayectoria profesional. Durante la temporada pasada rompió sus topes personales, registrando un total de 1.087 yardas y nueve touchdowns terrestres.

Su impacto no se limitó al volumen, ya que alcanzó un porcentaje de éxito en sus acarreos del 54,7%. Sumó además 62 primeros downs por la vía terrestre, cifra que lo consolidó como el octavo mejor corredor del torneo.

La pesadilla de las defensivas

El éxito ofensivo de Chicago estuvo directamente ligado a la dupla que Swift conformó con el novato Kyle Monangai. Juntos estructuraron un ataque terrestre bidimensional que castigó severamente y sin descanso a las trincheras rivales.

Este esfuerzo colectivo catapultó a la franquicia hasta el tercer lugar general en la tasa de acarreos explosivos. Además, el equipo finalizó sexto en la métrica de eficiencia (EPA/carrera), demostrando el dominio absoluto de su juego por tierra.

Un largo camino al éxito

El egresado de la Universidad de Georgia inició su recorrido en la liga con la camiseta de los Detroit Lions. Allí disputó sus primeras tres temporadas luego de ser seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2020.

Posteriormente, demostró su valía durante un año con los Philadelphia Eagles en 2023, lo que le abrió las puertas de Chicago. Ahora, con la tranquilidad financiera, Swift y los Bears encenderán las luces de la campaña este domingo frente a los Carolina Panthers.