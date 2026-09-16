NFL: Bo Nix asume la culpa tras el colapso ofensivo de Denver ante Kansas City

El inicio de la temporada 2026 trajo consigo un rudo despertar para los Denver Broncos. Los vigentes campeones de la División Oeste de la AFC fueron superados con total claridad por los Kansas City Chiefs, cayendo con un contundente marcador de 31-10 en la jornada del lunes por la noche.

Autocrítica en el vestuario

Tras el duro revés divisional, el mariscal de campo de Denver, Bo Nix, no ocultó su inmensa frustración por el rendimiento del equipo. "Nos decepcionamos a nosotros mismos. Literalmente, no nos dimos ninguna oportunidad de ganar y se lo pusimos fácil", sentenció.

El quarterback asumió la responsabilidad del tropiezo y reconoció que el grupo debe aprender rápidamente de esta amarga experiencia. "No nos queda más remedio que mejorar, es una dura lección", reflexionó de cara a los próximos retos que afrontará la organización.

Una ofensiva inoperante

El ataque de los Broncos lució completamente estancado durante la mayor parte del encuentro. Nix apenas pudo completar 17 de sus 28 intentos de pase, sumando solo 131 yardas aéreas, un touchdown y sufriendo una intercepción clave.

Además, la línea ofensiva fue incapaz de contener la constante y agresiva presión de la defensiva de Kansas City. El mariscal de campo fue capturado en cuatro ocasiones, cerrando su noche inaugural con un discreto índice de pasador de 69.2.

Debutes que dejaron dudas

La campaña arrancó con altas expectativas por las nuevas incorporaciones ofensivas, incluyendo al receptor estelar Jaylen Waddle y al coordinador Davis Webb. Sin embargo, Waddle apenas fue buscado en tres pases, logrando una solitaria atrapada para dos yardas en todo el duelo.

La raquítica producción de 10 puntos representó la cifra más baja para Denver en un juego de ronda regular desde la semana 10 del año pasado. Pese al colapso, Nix calificó la actuación general como "lamentable", pero exculpó de inmediato a su nuevo coordinador ofensivo.

Pasar la página ante Jacksonville

"Los jugadores no se lo pusimos fácil a Webb. Hicimos exactamente lo que habíamos preparado. Simplemente no lo ejecutamos", defendió Nix sobre el planteamiento, remarcando que la falla estuvo únicamente en los ejecutores sobre el emparrillado.

Ahora, los Broncos tendrán la difícil misión de revertir este mal inicio cuando reciban a los Jacksonville Jaguars en la Semana 2. Su próximo rival llegará con el ánimo por las nubes tras aplastar 34-10 a los Cleveland Browns en su respectivo estreno.