Taylor Swift y Travis Kelce adelantaron su boda? Las especulaciones aumentan

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Taylor Swift y Travis Kelce vuelven a ocupar los titulares de la prensa internacional luego de una intensa ola de rumores relacionada con una supuesta boda que habría puesto a Rhode Island en el foco mediático durante los últimos días.

Las especulaciones se dispararon después de que se registrara una actividad poco habitual en la exclusiva residencia que la cantante posee en Watch Hill, una de las zonas más privilegiadas del estado.

La llegada de varios amigos cercanos, el incremento de las medidas de seguridad y diversos movimientos logísticos alrededor de la propiedad fueron suficientes para que seguidores y medios comenzaran a preguntarse si la artista estaba ultimando detalles para uno de los eventos más esperados.

Taylor Swift y Travis Kelce estarían cerca del altar

La atención aumentó cuando comenzaron a circular fotografías y videos de la mansión frente al mar. En algunas imágenes se observó a varias mujeres en una de las terrazas de la propiedad, mientras que testigos aseguraron haber visto vehículos entrando y saliendo bajo estrictos protocolos de seguridad.

Entre los nombres vinculados a la reunión apareció el de Abigail Anderson Berard, una de las amistades más cercanas de Swift desde la adolescencia.

La escena fue interpretada por muchos seguidores como una posible despedida de soltera o una celebración previa al enlace matrimonial. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir teorías sobre una ceremonia secreta organizada lejos de los reflectores.

Travis Kelce también alimentó las especulaciones

Mientras la atención se concentraba en Rhode Island, Travis Kelce fue visto en Los Ángeles disfrutando de una salida nocturna junto a su hermano Jason Kelce, el exjugador Ross Travis y el comediante Druski.

Aunque la reunión parecía una simple noche entre amigos, algunos medios estadounidenses la interpretaron como una posible despedida de soltero.

La coincidencia entre las reuniones de ambos lados del país no pasó desapercibida para los fanáticos. Para muchos, las imágenes de Kelce celebrando con su círculo más cercano reforzaron la teoría de que la pareja estaría a pocos días de formalizar su relación.

Durante meses, diferentes versiones apuntaron a Rhode Island como el lugar elegido para una eventual boda. La teoría ganó fuerza debido a la cercanía de la cantante con la propiedad que adquirió en Watch Hill hace más de una década y que se ha convertido en uno de sus refugios favoritos.

Sin embargo, varias informaciones publicadas recientemente señalan que los planes iniciales habrían cambiado. Reportes de medios indican que una celebración prevista originalmente en Rhode Island habría sido descartada después de que los detalles comenzaran a filtrarse públicamente.