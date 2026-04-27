Taylor Swift declara la guerra a la inteligencia artificial y toma medidas legales

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Taylor Swift vuelve a marcar tendencia, pero esta vez fuera de los escenarios. La superestrella del pop ha iniciado acciones legales para proteger uno de sus activos más valiosos como lo es su identidad.

La estadounidense, busca registrar su voz y su imagen como marca comercial para evitar que la inteligencia artificial las replique sin autorización. La decisión responde al crecimiento acelerado de tecnologías capaces de imitar voces y rostros con una precisión inquietante.

La jugada de Taylor Swift contra la IA

Según reportes recientes, Swift presentó solicitudes formales para proteger elementos muy específicos desde frases icónicas dichas con su voz hasta una imagen característica de sus presentaciones en vivo.

En los últimos años, la inteligencia artificial ha permitido la creación de contenidos falsos (conocidos como deepfakes) que pueden mostrar a figuras públicas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.

Taylor Swift ya ha sido víctima de este fenómeno. Su imagen ha circulado en contenidos manipulados, incluidos materiales explícitos y mensajes políticos falsos, lo que encendió las alarmas sobre la falta de control en el entorno digital.

Ante este panorama, su estrategia busca crear una barrera legal más sólida. Registrar su voz y apariencia como marca permitiría actuar contra cualquier uso que resulte “confusamente similar” o engañoso para el público, ampliando así las herramientas legales disponibles.

Una estrategia que lo cambiaría todo

La decisión de Swift no solo tiene implicaciones personales, sino que podría transformar la forma en que los artistas protegen su identidad en la era digital.

Expertos señalan que este tipo de registros representan una nueva frontera legal, donde características humanas como la voz pasan a ser activos protegidos. Aunque todavía existen dudas sobre cómo responderán los tribunales, la iniciativa abre un camino que otros podrían seguir.

De hecho, figuras como el actor Matthew McConaughey ya han tomado medidas similares, registrando aspectos distintivos de su identidad para evitar imitaciones generadas por IA.