Taylor Swift y Travis Kelce estarían a solo días de la boda del año

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Todo parece indicar que el próximo 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce sellarán su amor en una boda que desde ya se lleva toda la atención de los medios, que la titulan como “La celebración del año”.

Rumores en los medios

Dicen que la ceremonia se podría realizar en Nueva York, donde la pareja estarían recibiendo a familiares, amigos cercanos e invitados especiales del deporte y la música.

TMZ ha estado realizando artículos informando de todo sobre la ceremonia, entre ello que la famosa cantante estaría reuniendo a los invitados dentro de pocos días, para darles a conocer la fecha que contraerá nupcias con el jugador de la NFL.

Dicen que la lista de invitados podría estar entre 150 a 200 personas, y que todos los que sean convocados deben seguir un estricto acuerdo de confidencialidad para evitar que se conozca la fecha y el lugar oficial de la boda.

Varios nombres figuran entre los invitados especiales de la pareja que se comprometió en agosto del 2025, como Selena Gómez y Gigi Hadid, grandes amigas de Taylor.

Vistos en Nueva York

La noche del viernes 22 de mayo los futuros marido y mujer fueron visto en una cena íntima en Nueva York, donde según estuvieron muy amorosos comiendo y charlando.

Ambos llegaron agarrados de manos, como unos verdaderos esposos, ella llevaba un vestido en negro, mientras que Travis portaba un estilo más relajado, que fue captado por los fotógrafos.