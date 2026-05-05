Selena Gómez y Becky G paralizaron zona popular de Los Ángeles

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Selena Gómez y Becky G sorprendieron a los transeúntes de una de las zonas más latina de Los Ángeles. Las cantantes estadounidenses con raíces mexicanas se dejaron ver juntas mientras caminaba por un mercado popular.

Su inesperado junte levantó sospecha de una posible colaboración y, aunque no ha sido confirmada por el equipo de las artistas, las intérpretes fueron pilladas con toda una producción en su paso.

Tiempo más tarde se viralizó un clip de Becky G grabando una escena de lo que sería un video musical. En el material, aparece la cantante siguiendo una coreografía en uno de los pasillos del lugar. En otra toma aparecen las famosas saludando a las personas con gran entusiasmo.

Conexión latina

Selena Gómez y Becky G, a pesar de haber cosechado una vida en Estados Unidos, las une un vínculo latino por sus ascendencias. Este punto en común, podría ser el inicio de una mezcla entre pop y ritmos caribeños, según se pudo escuchar en uno de los videos viralizados.

Además, esta posible colaboración sucede en uno momento donde la fundadora de Rare Beauty buscar reconectar con su pasado mexicano. Anteriormente, la cantante ha hecho canciones en español, realzando su conexión con el lenguaje y la música latina.