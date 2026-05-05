Zion cuenta el drama que vivió tras su accidente: estuvo tres semanas en coma

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Zion, reconocido por formar parte del icónico dúo Zion & Lennox, volvió a captar la atención del público tras compartir detalles impactantes sobre el delicado momento de salud que atravesó luego de sufrir un grave accidente.

El artista urbano confesó que permaneció tres semanas en coma, una experiencia límite que, según expresó, transformó por completo su visión de la vida y su carrera musical.

La revelación generó una ola inmediata de reacciones entre seguidores y colegas del género urbano, quienes no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración.

El accidente que cambió la vida de Zion

Aunque inicialmente se informó que Zion había sido hospitalizado tras sufrir un accidente mientras conducía un vehículo todoterreno en Puerto Rico, su equipo mantuvo bajo reserva gran parte de la información médica.

En ese momento, únicamente se confirmó que su condición era delicada y que permanecía bajo observación especializada. Ahora, meses después, el intérprete decidió contar públicamente la magnitud real del incidente.

“Tuve traumas, tanto cerebrales como corporales, etcétera, cosas que me pasaron, convulsiones, hospitalizaciones, muchas cosas que yo no publico porque no quiero que nadie me coja pena. Y me dijeron: ‘Tienes que esperar dos años para volver a ser el mismo’”, relató.

Según contó, el accidente fue mucho más severo de lo que se conocía públicamente. Permanecer tres semanas en estado de coma convirtió su recuperación en un proceso físico, emocional y espiritual.

“Tres semanas en coma… muchas cosas que mucha gente no sabe (…) Fue como volver a empezar”, recalcó el artista al recordar el episodio más difícil de su vida.

Zion habla de una segunda oportunidad

La experiencia llevó al reguetonero a reflexionar sobre prioridades personales, salud y propósito profesional.

Fuentes cercanas aseguran que el cantante ha asumido esta etapa como una segunda oportunidad, enfocándose en su recuperación integral y en una nueva mentalidad frente a su carrera.

Tras haber recibido el alta médica meses atrás, Zion continúa su proceso de recuperación desde casa acompañado por familiares y su equipo cercano. Reportes previos indicaron que salió del hospital luego de varios días de atención intensiva y con seguimiento médico constante.