Se declara culpable hombre que planeó atentado contra concierto de Taylor Swift

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Este martes 28 de abril de 2026, inició el juicio contra el principal sospechoso de planear un ataque terrorista durante en el concierto de Taylor Swift, durante su Eras Tour, en Viena.

El hombre de 21 años identificado como Beran A. admitió su responsabilidad en el Tribunal. “Me declaro culpable en parte”, dijo ante el juez, aceptando los cargos relacionados directamente con el evento.

Su abogada, Anna Mair, afirmó que el joven se encuentra profundamente arrepentido y califica sus acciones como "el mayor error de su vida".

Cargos enfrentados

El hombre que obligó a cancelar tres conciertos masivos enfrenta 20 años de prisión por delitos de terrorismo, pertenencia a una organización terrorista y amenazas peligrosa.

Además, junto a él, se enjuicia a Arda K., de 21, quien confirmó tener planes para un ataque en Turquía, pero negó vínculos con la red específica del concierto.

Plan para causar "masacre" en el concierto

Para la Fiscalía, Beran, juró lealtad al Estado Islámico para causar una “masacre” en el concierto de Taylor Swift, en 2024. Fabricó explosivos siguiendo instrucciones de internet.

Al menos 195 mil fanáticos de la cantante estaban en peligro con el plan macabro. Sin embargo, el ataque se frustró 24 horas antes del primer show, gracias a una alerta de inteligencia coordinada con Estados Unidos.