Jennifer López muestra sus abdominales en redes sociales

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La actriz y cantante Jennifer López enloqueció las redes sociales, por unas imágenes que posteó en su perfil oficial de Instagram presumiendo sus abdominales.

Una silueta de acero

López posó muy seria frente al espejo, mostrando como su figura a los 56 años se mantiene en excelentes condiciones.

La conocida “Diva del Bronx”, se mostró muy sexy en el gimnasio cumpliendo con una rutina de ejercicios que le dejan unos resultados de infarto, y que sus seguidores no dudan en halagar.

Internautas resaltaron el abdomen musculoso y tonificado que se gasta López, quien deja muy claro que la constancia es fundamental para mantenerse en forma.

Jennifer demostró su poder en su residencia en Las Vegas, Nevada, que llevó por nombre “Up All Night”, y en la que repasó los éxitos más importantes de su carrera.

Las presentaciones fueron un derroche de belleza y sensualidad, al llevar la estadounidense vestuarios ajustados al cuerpo y con mucho brillo.

Sin importar las críticas

La residencia también tuvo su momento de controversia cuando la artista fue juzgada por mostrar mucho su cuerpo, a lo que ella con humor hizo frente, destacando que esas personas que criticaban su figura solo deseaban tenerla.

“¡Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!", expresó en el escenario, demostrando que las opiniones negativas no influyen en su vida.