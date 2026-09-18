Josh Allen ingresa un selcto top5 en la NFL

Josh Allen escribió este jueves 17 de septiembre su nombre en los libros de récords de la NFL tras firmar una actuación estelar en el triunfo de los Bills sobre los Detroit Lions por marcador de 41 a 31 puntos. La victoria le permite al equipo de Buffalo mantener su invicto con marca de 2-0, mientras que el conjunto melenudo cerrará la segunda semana de la temporada regular con registro de 1-1.

Allen en un selecto grupo

El estelar mariscal de los Buffalo Bills se convirtió en apenas el quinto mariscal de campo (QB) en registrar al menos 3+ pases de anotación y 1+ touchdown por la vía terrestre durante la primera mitad de un encuentro en las últimas 10 temporadas, según la data de la NFL.

Allen temrinó la joranda de hoy frente los Lions con tres anotaciones por aire y dos por tierra. 248 yardas por pase y 72 por la vía terrestre, fue capturados en dos ocasiones y completó 20/31 intentos de pase.

Además, es su segundo partido en fila en que realiza dos anotación por vía terreste para llegar a cuatro en la naciente temporada 2026. Asimismo, es el primer partido de este año donde incide en cinco touchdown, el año pasado tuvo tres partidos con al menos cinco incidencias de anotación.

La temporada pasada, el mariscal de campo de Buffalo en los 17 partidos completó el 69.3% de sus pases para un total de 3,668 yardas aéreas, 25 pases de anotación y una sólida valoración de pasador de 102.2.

A su indiscutible impacto aéreo se sumó su acostumbrado despliegue por tierra, con un recorrido de 579 yardas y 14 TD terrestres, números que redondearon un total de 39 touchdowns combinados y reafirman por qué es uno de los mariscales de campo más completos de la era moderna.