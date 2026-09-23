NFL: ¿Hicieron trampa los Seahawks? El secreto que Sean Payton quiso revelar

Un escándalo de proporciones mayúsculas estuvo a punto de sacudir los cimientos de la NFL en 2024. Mike Macdonald, entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, reveló que su homólogo de los Denver Broncos, Sean Payton, amenazó con acusarlos públicamente de espionaje, desatando un tenso cruce de advertencias legales entre ambas franquicias.

Videos de fanáticos y paranoia

La polémica se originó previo al duelo de la primera semana de 2024, cuando Seattle utilizó videos del campamento de Denver para planificar su estrategia. Estas grabaciones no fueron obtenidas de forma ilícita, sino que fueron tomadas y publicadas por los propios aficionados de los Broncos en la red social X.

"Tomamos unas 100 jugadas de su campo de entrenamiento. Al estar publicadas por fanáticos, consideramos que era información de dominio público", explicó Macdonald durante una reciente entrevista en el programa In Depth With Graham Bensinger.

Amenaza de un nuevo 'Spygate'

Tras la victoria de Seattle por 26-20, la furia se apoderó de Denver. Payton, convencido de que los Seahawks tenían un infiltrado al estilo del reciente escándalo de la Universidad de Michigan, llamó enfurecido al gerente general de Seattle, John Schneider, para confrontarlo directamente.

Payton amenazó con detonar una controversia mediática similar al infame "Spygate" de los Patriots. Ante esta acusación, la gerencia de los Seahawks fue tajante: si el entrenador de los Broncos hacía pública esa mentira, sería demandado inmediatamente por difamación.

Una "Guerra Fría" en los despachos

La intensa disputa verbal se mantuvo en el ámbito privado, convirtiéndose en un tenso juego de poder donde ninguno quiso dar el paso definitivo. "Era como la Guerra Fría", recordó Macdonald, ilustrando la situación como dos bandos amenazando con apretar un botón destructivo.

Para alivio de la liga, Payton finalmente retrocedió y la situación se enfrió. Macdonald confesó que ambos estrategas coincidieron meses después en el NFL Scouting Combine en Indianápolis, pero actuaron con total normalidad y el delicado tema jamás fue mencionado.

Cuentas pendientes en el calendario

Aunque el conflicto de 2024 no escaló a los tribunales ni a los medios en su momento, esta inesperada revelación añade una dosis masiva de morbo a la presente temporada. Con el orgullo herido y las rencillas al descubierto, los Seahawks y los Broncos volverán a verse las caras en el emparrillado este próximo 15 de octubre.