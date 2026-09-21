NFL: Dak Prescott suma nuevo liderato histórico en Dallas Cowboys

Dak Prescott acumula una cantidad de récords impresionantes en su carrera en la NFL. Todos con Dallas Cowboys, un equipo que confió en él y lo ha tratado como la superestrella del proyecto. Su último gran logro fue superar a una de las máximas leyendas de la organización.

Prescott en la victoria 37-20 de Cowboys sobre Washington Commanders registró: 26-31 conversiones, 279 yardas, 4 TD, 4 acarreos, 26 yardas. Con esos números volvió a ser el líder ofensivo del equipo y sumó la primera victoria del año, pero además, superó a una leyenda.

Dak con sus 4 pases de TD alcanzó los 249 TD en su carrera con Dallas Cowboys; superando a Tony Romo y convirtiéndose en el quarterback con más touchdown en la historia de la franquicia. Una marca más para Prescott en una carrera individualmente exitosa.

¿Cuáles son las marcas históricas de Dak Prescott con Dallas Cowboys?

Dak Prescott tiene 10 años en Dallas Cowboys y en ese tiempo se ha convertido en uno de los quarterbacks más exitosos en la historia de la organización. Con marca de 84 victorias, 56 derrotas y 1 empate; demuestra su gran desempeño individual a nivel ofensivo.

Eso sí, cuando lo llevamos al plano grupal, no ha logrado ser ese guía que lleve a Cowboys a un Super Bowl. De hecho, se han quedado muy lejos de jugarlo en cada una de las temporadas de Prescott como QB principal del equipo; una situación que debe cambiar pronto.

Marcas de Dak Prescott como QB en Cowboys:

#1 en pases completos: 3.232

#1 en pases intentados: 4.824

#1 en porcentaje de pases: 67.0%

#1 en yardas: 36.443

#1 en TD: 249

#1 en Rate: 98.6

Números de Dak Prescott con Cowboys en 2026

Dak Prescott tuvo una mala presentación en el debut de la temporada 2026. Eso sí, se recuperó en su segunda presentación, ahora tendrá que mantener el nivel con Dallas Cowboys en el resto de la campaña para liderar al equipo hasta la postemporada en un año complicado.

Números de Prescott en 2026:

- 2 juegos, 48-65 conversiones, 73.8% de aciertos, 6 TD, 1 intercepción, 2 capturas, 117.1 rate; 6 acarreos, 40 yardas.