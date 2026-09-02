NFL: Tony Romo se declara culpable por conducir ebrio y revela su lucha secreta

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El reconocido analista de la NFL y leyenda de los Dallas Cowboys, Tony Romo, enfrenta uno de los momentos más críticos de su vida pública tras declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. El ex mariscal de campo aceptó los cargos derivados de su arresto en julio y expuso abiertamente el drama personal que lo llevó a esta situación.

Consecuencias legales y profesionales

Tras el incidente ocurrido en la Interestatal 43 de Wisconsin, la justicia del condado de Milwaukee impuso severas sanciones al exjugador. Romo perdió su licencia de conducir por un lapso de seis meses y deberá abonar una multa económica.

Adicionalmente, la corte ordenó la instalación de un dispositivo de bloqueo de encendido en todos sus vehículos. Este aparato de seguridad deberá permanecer activo durante al menos un año una vez que recupere su permiso de conducir.

En el ámbito profesional, el impacto fue inmediato y fulminante. La cadena CBS suspendió a Romo de su prestigioso puesto como analista principal de la NFL, cargo que ocupaba desde 2017. El presidente de CBS Sports aclaró que no hay una fecha definida para su regreso.

El dolor crónico como detonante

A través de un sincero comunicado en Instagram, Romo rompió el silencio y explicó la raíz de su crisis. Confesó que las múltiples cirugías de espalda que forzaron su retiro del deporte le dejaron un dolor crónico y casi incapacitante.

Esta agonía física lo llevó a depender prolongadamente de fuertes analgésicos. En su intento desesperado por abandonar estos medicamentos recetados, el ex mariscal de campo terminó cayendo en un consumo excesivo de alcohol.

“Nada de esto es una excusa. Estos son mis errores y asumo la responsabilidad plena por ellos”, expresó Romo con contundencia. El analista aseguró que ya está colaborando con especialistas médicos para rehabilitarse y recuperar su salud.

Los detalles del arresto y su relevo en TV

Las imágenes de las cámaras corporales durante su detención el pasado 23 de julio mostraron a un Romo desorientado. El exjugador argumentó ante los agentes policiales que venía de un campo de golf y se dirigía a visitar a sus abuelos.

Sin embargo, los oficiales notaron sus ojos vidriosos, un fuerte olor a alcohol y hallaron una botella abierta en el asiento del pasajero. Tras fallar las pruebas de sobriedad en plena vía pública, su Jeep negro fue remolcado.

Mientras el histórico líder de pases de touchdown de los Cowboys se enfoca en su recuperación, la televisión debe continuar. La cadena anunció que el exjugador JJ Watt tomará su lugar como comentarista principal junto a Jim Nantz esta temporada.