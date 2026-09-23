Las alarmas se encienden en Nueva York: Jaxson Dart podría perderse la temporada

La temporada de los New York Giants pende de un hilo tras confirmarse los peores temores en los camerinos. El joven mariscal de campo Jaxson Dart podría perderse el resto de la campaña luego de que una resonancia magnética revelara daños severos en su rodilla, obligando al equipo a encomendar su ofensiva al veterano Jameis Winston.

Un diagnóstico que enciende las alarmas

Los primeros reportes tras la derrota del lunes ante Los Angeles Rams sugerían un esguince en el ligamento colateral medial. Sin embargo, las evaluaciones profundas mostraron un panorama mucho más sombrío, llevando a Dart a consultar a diversos especialistas para decidir si debe someterse a cirugía.

El entrenador en jefe, John Harbaugh, optó por la cautela ante la incertidumbre médica. "Aún no hemos tomado ninguna decisión definitiva", declaró el estratega, dejando claro que el diagnóstico final requerirá el consenso de todo el equipo antes de emitir un comunicado oficial.

El colapso en la primera serie ofensiva

La pesadilla de Nueva York comenzó apenas en la primera posesión del encuentro. Mientras intentaba lanzar un pase, Dart recibió un fuerte impacto de los defensores Josaiah Stewart y Byron Young, provocando que su pierna se doblara de forma espeluznante sobre el césped.

Proteger al mariscal seleccionado en la primera ronda del draft de 2025 era la prioridad absoluta de Harbaugh este año. Durante su temporada de novato, Dart sufrió 35 capturas en 12 juegos y padeció una conmoción cerebral, lo que agrava la frustración por esta nueva caída.

El reto de Jameis Winston al mando

Con Dart fuera de acción, el experimentado Jameis Winston asumirá de inmediato la titularidad. Su primera prueba como relevo ante los Rams dejó serias dudas: completó apenas 11 de 27 pases para 111 yardas, sufriendo una intercepción en una dolorosa derrota de 28-6.

El ex primera selección global arrastra un récord en su carrera de 36-53, con 156 touchdowns y 114 intercepciones. Su historial reciente no invita al optimismo, tras perder sus dos aperturas con los Giants el año pasado y registrar marca de 2-5 con los Browns en 2024.

Un calendario implacable en el horizonte

Los Giants, que actualmente ostentan un récord de 1-1, enfrentan ahora una ruta crítica sin su máxima promesa ofensiva. El equipo deberá superar una dura seguidilla de compromisos de la mano de Winston para intentar mantenerse a flote y salvar el proyecto del año.

El calendario próximo no dará tregua a la franquicia neoyorquina. Antes de llegar a su anhelada semana de descanso en la octava fecha, deberán medirse ante los Tennessee Titans, Arizona Cardinals, Washington Commanders, New Orleans Saints y Houston Texans.