Colin Kaepernick rompe el silencio: Por qué se niega a ver los partidos de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Colin Kaepernick, el ex mariscal de campo que sacudió los cimientos del deporte en Estados Unidos, ha dejado claro que su relación con la NFL está totalmente fracturada. Aunque sigue disfrutando del fútbol americano, el histórico líder de los 49ers confesó que ahora prefiere consumir exclusivamente los partidos de la liga universitaria, dándole la espalda a la organización que lo marginó.

El veto y la ruptura definitiva

Kaepernick, de 38 años, no pisa un emparrillado profesional desde el último juego de la temporada 2016. Su prolongado exilio comenzó poco después de que decidiera arrodillarse durante el himno nacional para denunciar las injusticias sociales. En una reciente charla con NBC News, el atleta explicó su tajante postura de rechazo hacia la liga profesional.

"No voy a apoyar a una organización que me está vetando activamente", sentenció con total firmeza. Además, repudió los ataques que sufrieron otros jugadores que se unieron a sus protestas. Tras esta ruptura, él y su compañero Eric Reid demandaron a la NFL por colusión, un conflicto que culminó con un acuerdo extrajudicial a principios de 2019.

Activismo y acción comunitaria

Lejos de quedarse inactivo tras su retiro forzado, el exjugador canalizó su energía hacia la defensa de los derechos civiles. A través de sus campamentos "Conoce tus derechos", Kaepernick se ha dedicado a educar y empoderar a los jóvenes de comunidades vulnerables. Su objetivo es brindarles herramientas legales y sociales para enfrentar la desigualdad diaria.

Paralelamente, su fundación ha tomado un rol crucial al financiar autopsias independientes en casos de violencia o negligencia. Un ejemplo reciente es el del adolescente de Mississippi, Nolan Wells, donde su organización intervino para garantizar transparencia médica, demostrando que su lucha se enfoca en acciones tangibles para la comunidad.

Una visión pragmática sobre su legado

A pesar de haber llevado a San Francisco a un Super Bowl tras la campaña de 2012, el peso de la historia deportiva no parece quitarle el sueño. Cuando se le preguntó si pensaba constantemente en el legado que dejará, Kaepernick fue honesto al afirmar que es un tema que ni siquiera se le cruza por la mente en su día a día.

“Lo que me planteo es en qué áreas puedo trabajar para generar un impacto y ayudarnos a avanzar juntos”, reflexionó el ex mariscal. Para él, las acciones del presente son más importantes que la percepción pública futura. “Al final, la gente decidirá cuál será ese legado, y ojalá sea positivo”, concluyó.