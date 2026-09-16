Movimiento de emergencia: Los Chargers incorporan a Valdes-Scantling tras la lesión de McConkey

Los Angeles Chargers acordaron la incorporación del experimentado receptor abierto Marquez Valdes-Scantling. El jugador de 31 años llegará inicialmente para formar parte del equipo de práctica de la organización californiana.

Este rápido movimiento en las oficinas busca brindar profundidad a un ataque que necesita variantes. La ofensiva angelina requiere experiencia para enderezar el rumbo en este arranque de la campaña regular.

Una necesidad ante las lesiones

Esta firma llega en un momento crítico para el cuerpo de receptores del conjunto californiano. Su principal arma aérea, Ladd McConkey, se mantiene como una seria duda para afrontar el compromiso de la Semana 2.

McConkey sufrió una dolorosa lesión en las costillas durante el amargo debut de la temporada. En ese encuentro inaugural, Los Ángeles no pudo imponer condiciones y cargó con la derrota frente a los Arizona Cardinals.

El recorrido reciente del veterano

Por su parte, Valdes-Scantling viene de participar activamente en el reciente campo de entrenamiento de los Dallas Cowboys. Allí disputó los tres compromisos de la pretemporada antes de ser cortado de la plantilla a finales del mes de agosto.

Durante la campaña anterior, su impacto estadístico en la liga fue bastante limitado. El receptor registró apenas 14 atrapadas para 120 yardas y un touchdown en 10 encuentros disputados.

Ese tiempo de juego durante el último año estuvo dividido entre dos organizaciones de mucho peso. El espigado jugador vistió brevemente los uniformes de los San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers.

Experiencia al servicio de Los Ángeles

A pesar de sus discretos números recientes, el receptor aporta una valiosa trayectoria de ocho años en los emparrillados. Su amplio recorrido por diferentes sistemas ofensivos podría facilitar su rápida adaptación al esquema táctico de los angelinos.

A lo largo de su carrera profesional, el receptor ha defendido los colores de importantes franquicias. Su amplio currículum en la liga incluye pasos por los Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y New Orleans Saints.