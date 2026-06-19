Zedan Racing Stables se quedó con un hijo de Medaglia D’Oro que fue el segundo más caro de la sesión de junio

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Este jueves concluyó las subastas de OBSSale de junio en Florida, para ejemplares de dos años en entrenamiento y en carrera, que tuvo duración de tres días. La sesión final se registró el precio más alto por un hijo de Medaglia D’Oro, de nombre “Bulmaro” que fue comprado por el Zedan Racing Stables.

Bulmaro fue el más costoso del último día

El último día de la última gran subasta de potros del año contribuyó a esta racha de hitos, ya que el Hip 824, Bulmaro, un potro castaño oscuro o marrón, hijo del veterano semental de Darley, Medaglia d'Oro, fue vendido a Lanni en nombre de Zedan Racing por 650,000 dólares, liderando así la sesión final.

Criado por Jason Hall, Herschel Martindale, Joe Wheeler y David Branch, el potro de Medaglia d'Oro fue el segundo caballo más caro en la subasta de junio de este año de OBS, solo superado por una potranca gris o ruana hija del ganador de la Triple Corona Justify, que se convirtió en el caballo más caro jamás vendido en una subasta de junio de OBS al ser adquirida por Speedway Stables por 1,4 millones de dólares. Bulmaro también obtuvo un lugar de honor junto con Galan, ya que es el caballo más caro que jamás haya salido de su consignación.

La próxima subasta en vivo en el calendario de OBS es la Subasta de Potros de Octubre, que tendrá lugar del 6 al 7 de octubre.

OBSOnline también realizará una subasta digital de “Segunda Oportunidad” con caballos que no se vendieron o que fueron retirados de la subasta de junio de OBS. La subasta en línea tendrá lugar del 26 al 30 de junio y las inscripciones cierran el 23 de junio.