Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 19 de junio

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la duodécima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye stakes. Esta jornada inicia a las 12:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.664m, tapeta (12:20 p.m. VEN)

Magnetic Beach (2) terminó en un meritorio segundo puesto la última vez y merece respeto.

terminó en un meritorio segundo puesto la última vez y merece respeto. Pocket Pair (6) ganó recientemente en esta misma distancia y pista.

ganó recientemente en esta misma distancia y pista. Game Energy (4) ganó de forma contundente la última vez y parece el rival a batir en su regreso a esta distancia y pista.

Segunda carrera: 1.200m, arena (12:52 p.m. VEN)

Diamond Dancer (3) par de figuraciones en especial la última que le otorga potencial .

par de figuraciones en especial la última que le otorga potencial Runtown (8) su carrera anterior lo deja de turno para este compromiso .

su carrera anterior lo deja de turno para este compromiso My Girl Nina (7) terminó tercera en su última carrera y ha demostrado tener un buen rendimiento en ocasiones anteriores.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (1:24 p.m. VEN)

Genuine Gomo (4) es ganador de tres carreras en pruebas similar. Puede tener buen desempeño a pesar de subir de lote .

es ganador de tres carreras en pruebas similar. Puede tener buen desempeño a pesar de subir de lote Landman Friday (1) tiene tres victorias en la milla, viene de gran victoria y puede tomar el triuenfo de nuevo.

tiene tres victorias en la milla, viene de gran victoria y puede tomar el triuenfo de nuevo. Venezuelan Hope (5) se ha impuesto en esta distancia y pista, y debería agradecer su regreso a la tierra tras sus decepcionantes actuaciones en césped.

Cuarta carrera: 1.100m, tapeta (1:56 p.m. VEN)

Love Hate (2) se impuso en su última carrera y, tras esa impresionante actuación, parece ser el rival a batir .

se impuso en su última carrera y, tras esa impresionante actuación, parece ser el rival a batir The Package (8) corre muy bien la distancia con dos triunfos en distancia similar. Su victoria reciente merece respeto.

corre muy bien la distancia con dos triunfos en distancia similar. Su victoria reciente merece respeto. Winrooski (4) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.400m, arena (2:28 p.m. VEN)

Mr. Peeks (2) ganó en la misma distancia la última vez que se alzó con la victoria.

ganó en la misma distancia la última vez que se alzó con la victoria. Cambaso (3) ganó en Fair Grounds la última vez que se impuso y podría recuperarse de su decepcionante actuación en la distancia más corta en su última carrera.

ganó en Fair Grounds la última vez que se impuso y podría recuperarse de su decepcionante actuación en la distancia más corta en su última carrera. Dune Road (6) quedó segundo en esta misma distancia a principios de año.

Sexta carrera: 1.664, tapeta (3:00 p.m. VEN)

BOJACA BLESSING (4) baja de categoría tras su decepcionante actuación en Churchill Downs y debería beneficiarse de su regreso a la pista de tierra. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Séptima carrera: 1.664m, tapeta (3:31 p.m. VEN)

No More War (2) viene de un gran triunfo. Debuta con este nuevo entrenador y con mucho chance para el triunfo.

viene de un gran triunfo. Debuta con este nuevo entrenador y con mucho chance para el triunfo. Ganador (3) a pesar de sus anteriores carreras, este lote le otorga chance para el triunfo.

a pesar de sus anteriores carreras, este lote le otorga chance para el triunfo. Epico (4) se perfila como el rival a batir tras quedar segundo por muy poco en su última carrera y haber ganado previamente en este mismo hipódromo.

Octava carrera; 1.400m, arena (4:02 p.m. VEN)