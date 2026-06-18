Royal Ascot: Joliestar encabeza un sólido grupo para el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gr1) de $1.25 millones

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El último día de carreras en el Festival Royal Ascot con una celebración de siete competencias, encabezadas por el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gr1) una prueba sprint valorada en $1.25 millones en la que 19 ejemplares han sido inscritos entre ellas, Joliestar que salta como la yegua a vencer en esta prestigiosa competición.

El Queen Elizabeth II Jubilee Stakes tiene 19 rivales

El Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gr.1) de $1.25 millones es la cuarta de la cartelera sabatina, donde, la gran esperanza de Australia para el Royal Ascot 2026, Joliestar, saldrá por el puesto intermedio. La conducida por James McDonald saldrá del cajón nueve, mientras que su rival Satono Reve, subcampeón del año pasado, saldrá hacia el lado de las tribunas en el cajón 18 con Ryan Moore como jinete.

Lake Forest, otro rival potencial recientemente propiedad de Tony Bloom e Ian McAleavy y ganador del Golden Eagle 2024, mantiene a su jinete habitual, Cieren Fallon, mientras que Overpass, tercero en el King Charles III Stakes del martes, también aparece en la lista de corredores.