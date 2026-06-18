Llega la temporada 90 de otoño en Keeneland con más de $10.7 millones en premios

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Este año el hipódromo de Keeneland, albergará por cuarta vez el Campeonato Mundial Breeders' Cup, pero antes, celebrará su edición 90 con una temporada de otoño de 17 días, del 2 al 24 de octubre, que incluirá 22 carreras de stakes con una bolsa de premios de 10,7 millones de dólares.

Keeneland celebra su temporada noventa

Keeneland, que abrió sus puertas el 15 de octubre de 1936 con nueve días de carreras que atrajeron una gran expectación desde Lexington y alrededores. Hoy en día, Keeneland es un referente internacional en las carreras y ventas de caballos pura sangre, celebra su edición 90 con el Fall Stars Weekend y un sólido programa de carreras de stakes durante toda la temporada, los aficionados pueden esperar ver algunas de las mejores carreras del mundo.

Durante la temporada de otoño, se disputarán 12 carreras de stakes en la pista de césped y 10 en la de tierra.

La temporada de otoño comenzará con el emblemático Fall Stars Weekend de tres días, que contará con 11 carreras de stakes con una bolsa de premios de 6,35 millones de dólares.

Ocho de esas carreras son eventos "Win and You're In" (Gana y entra), que forman parte de la Breeders' Cup Challenge Series, y que otorgan a los ganadores posiciones de salida automáticas y entrada gratuita al Campeonato Mundial que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Además de estas emblemáticas clasificatorias, la prueba de mayor peso en las siguientes tres semanas de la temporada es el Elizabeth II Challenge Cup (G1), dotada con $750,000, una carrera por invitación de reconocimiento internacional para potrancas de 3 años que corren 1 1/8 millas sobre césped, que se disputa el sábado 10 de octubre.

Calendario de las pruebas de otoño de Keeneland 2026: del 2 al 24 de octubre.

Fecha Stakes División Distancia Oct. 2 $650,000 Darley Alcibiades (G1) 2YO Fillies 1 1/16 Miles Oct. 2 $400,000 Stoll Keenon Ogden Phoenix (G2) 3YOs & Up 6 Furlongs Oct. 2 $400,000 Jessamine (G2) 2YO Fillies 1 1/16 Miles (T) Oct. 3 $1.25 millones Coolmore Turf Mile (G1) 3YOs & Up 1 Mile (T) Oct. 3 $650,000 Claiborne Breeders’ Futurity (G1) 2YOs 1 1/16 Miles Oct. 3 $800,000 First Lady (G1) 3YOs & Up, F&M 1 Mile (T) Oct. 3 $400,000 Thoroughbred Club of America (G2) 3YOs & Up, F&M 6½ Furlongs Oct. 3 $400,000 Woodford (G2) 3YOs & Up 5½ Furlongs (T) Oct. 4 $650,000 Juddmonte Spinster (G1) 3YOs & Up, F&M 1 1/8 Miles Oct. 4 $400,000 Castle & Key Bourbon (G2) 2YOs 1 1/16 Miles (T) Oct. 4 $350,000 Indian Summer (G3) 2YOs 5½ Furlongs (T) Oct. 9 $400,000 Sycamore (G2) 3YOs & Up 1½ Miles (T) Oct.10 $750,000 Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) 3YO Fillies (Invitation Only) 1 1/8 Miles (T) Oct.11 $400,000 Franklin (G2) 3YOs & Up, F&M 5½ Furlongs (T) Oct.17 $400,000 Lexus Raven Run (G2) 3YO Fillies 7 Furlongs Oct.17 $350,000 Perryville (G3) 3YOs 7 Furlongs Oct.18 $350,000 Rood & Riddle

Dowager (G3) 3YOs & Up, F&M 1½ Miles (T) Oct.23 $400,000 Bank of America

Valley View (G2) 3YO Fillies 1 Mile (T) Oct.23 $300,000 Dean Dorton

Myrtlewood (L) 2YO Fillies 6 Furlongs Oct.24 $400,000 Bryan Station (G2) 3YOs 1 Mile (T) Oct.24 $350,000 Hagyard Fayette (G3) 3YOs & Up 1 1/8 Miles Oct.25 $250,000 Bowman Mill 2YOs 6 Furlongs

Fuente: Keeneland.com