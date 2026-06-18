¡Récord! Pagaron $1.4 millones por una hija de Justify en el segundo día en las ventas de Ocala Breeders’ Sale

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Este martes se llevó a cabo el segundo día de ventas de la Ocala Breeders’ Sale de junio, en la que una potra hija de Justify alcanza precio histórico para este mes, adquirida por un importante inversionista norteamericano.

Hija de Justify alcanza precio récord

Marette Farrell, en representación de Speedway Stables, superó la oferta de Donato Lanni para adquirir el Hip 428, una potranca hija de Justify, ganador de la Triple Corona en 2018, por la cifra récord de 1.4 millones de dólares el 17 de junio en la subasta de caballos de dos años en entrenamiento y caballos de carreras de Ocala Breeders' Sales.

Esta potra consignada por Jesse Hoppel, la compró cuando tenía un año en la subasta de potros de Keeneland de septiembre de 2025 a la consignación de Vinery Sales, por un valor de 100 mil dólares.

El Hip 428 superó el récord anterior establecido en la venta del año pasado cuando Caliente Thoroughbreds vendió una potranca hija de Curlin, por 975.000 dólares a Gus King.

La hija de Justify recorrió un cuarto de milla en :20 4/5, el mejor tiempo en esa distancia en la tercera sesión del espectáculo previo a la competición.

Números finales durante el segundo día

Al finalizar la segunda sesión, se habían vendido 173 caballos por un total de 9.285.000 dólares, incluyendo ventas privadas. El precio promedio del segundo día fue de 53.671 dólares, con una mediana de 27.000 dólares. El porcentaje de caballos no vendidos (RNA) del 29% corresponde a los 70 que no alcanzaron el precio de reserva.

A falta de un día para el final, se han vendido un total de 353 caballos, con una recaudación bruta de 18.898.000 dólares. En la subasta de dos días del año pasado, se vendieron 507 caballos por un total de 25.473.000 dólares.