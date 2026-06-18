Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el jueves 18-6-2026

Ocho carreras fueron programadas para el circuito de Aqueduct

Por

Darwin Dumont
Jueves, 18 de junio de 2026 a las 05:17 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el jueves 18-6-2026
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Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera se pautó para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.

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Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A

La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 1:10 p.m hora venezolana.

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO  1:35.70

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 05

Long Term Market

F. Prat

4.34

 2.14 2.10
2 04

Phantom Blue

D. Davis

   2.10 2.10
3 03

Jadorlinija

J. Rodriguez

     2.72

Entrenador: C. C. Brown

SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS (Grama) - TPO 1:03.02

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 09

Arctic Wolf

R. Santana, Jr.

6.64

 3.62 2.94
2 04

River of Deceit

J. Alvarado

  

3.86

 4.00
3 07

Berta's Stitch

D. Davis

     7.42

Entrenador: P. Antonacci

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.38

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 02 Concurrently

F. Prat

3.86

 3.10 2.10
2 05

Krissys Star

J. Rodriguez

  

7.40

 2.60
3 06

Hand Over Heart

D. Davis

     2.10

Entrenador: C. C. Brown

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:07.01

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 01 Tiara

K. Carmouche

16.18

 7.66 5.30
2 10

J'ray's Jewel

J. Alvarado

  

5.52

 4.12
3 06 Blessednotbothered

J. Rodriguez

     5.52

Entrenador: D. Gargan

QUINTA CARRERA - 2.200 MTS (Grama) - TPO 2:16.90

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 01

Harrow

D. Davis

12.32

 5.26 3.76
2 02 Mutaawid

F. Prat

  

4.14

 3.02
3 08

Mayor of Midnight (IRE)

M. Franco

     4.10

Entrenador: S. A. Joseph, Jr.

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 06

Kaz Farm Girl

D. Davis

 2.50    
2 04

Tiffany's Gem

E. J. Zayas

      
3 05

Camille's Legacy

K. Davis

      

Entrenador: D. K. Synnefias

SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.40

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 05

Lady Rose

J. Lezcano

2.86

 2.48 2.10
2 03

Cravings

R. Silvera

  

6.60

 4.14
3 06

Dee's On Dow

E. J. Zayas

     2.88

Entrenador: L. Rice

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS (Grama) - TPO 1:36.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 01

Smiling Rosie

 J. Alvarado

20.54

 10.42 7.60
2 06 Roagna E. Zayas  

4.96

 3.88
3 05 Greyjoy D. Davis     5.06

Entrenador: M. A. Hennig

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