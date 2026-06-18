Así quedaron los resultados de las carreras en Belmont at the Big A para el jueves 18-6-2026

Este jueves inicia la actividad hípica en el hipódromo de Aqueduct, New York, con un programa de ocho carreras correspondiente al meeting de Belmont at the Big A. La jornada no incluye pruebas Stakes y la primera se pautó para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Belmont at the Big A
La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 1:10 p.m hora venezolana.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:35.70
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|05
|
Long Term Market
|
F. Prat
|
4.34
|2.14
|2.10
|2
|04
|
Phantom Blue
|
D. Davis
|2.10
|2.10
|3
|03
|
Jadorlinija
|
J. Rodriguez
|2.72
Entrenador: C. C. Brown
SEGUNDA CARRERA - 1.100 MTS (Grama) - TPO 1:03.02
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|09
|
Arctic Wolf
|
R. Santana, Jr.
|
6.64
|3.62
|2.94
|2
|04
|
River of Deceit
|
J. Alvarado
|
3.86
|4.00
|3
|07
|
Berta's Stitch
|
D. Davis
|7.42
Entrenador: P. Antonacci
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.38
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|02
|Concurrently
|
F. Prat
|
3.86
|3.10
|2.10
|2
|05
|
Krissys Star
|
J. Rodriguez
|
7.40
|2.60
|3
|06
|
Hand Over Heart
|
D. Davis
|2.10
Entrenador: C. C. Brown
CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:07.01
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|01
|Tiara
|
K. Carmouche
|
16.18
|7.66
|5.30
|2
|10
|
J'ray's Jewel
|
J. Alvarado
|
5.52
|4.12
|3
|06
|Blessednotbothered
|
J. Rodriguez
|5.52
Entrenador: D. Gargan
QUINTA CARRERA - 2.200 MTS (Grama) - TPO 2:16.90
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|01
|
Harrow
|
D. Davis
|
12.32
|5.26
|3.76
|2
|02
|Mutaawid
|
F. Prat
|
4.14
|3.02
|3
|08
|
Mayor of Midnight (IRE)
|
M. Franco
|4.10
Entrenador: S. A. Joseph, Jr.
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.08
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|06
|
Kaz Farm Girl
|
D. Davis
|2.50
|2
|04
|
Tiffany's Gem
|
E. J. Zayas
|3
|05
|
Camille's Legacy
|
K. Davis
Entrenador: D. K. Synnefias
SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.40
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|05
|
Lady Rose
|
J. Lezcano
|
2.86
|2.48
|2.10
|2
|03
|
Cravings
|
R. Silvera
|
6.60
|4.14
|3
|06
|
Dee's On Dow
|
E. J. Zayas
|2.88
Entrenador: L. Rice
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS (Grama) - TPO 1:36.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|01
|
Smiling Rosie
|J. Alvarado
|
20.54
|10.42
|7.60
|2
|06
|Roagna
|E. Zayas
|
4.96
|3.88
|3
|05
|Greyjoy
|D. Davis
|5.06
Entrenador: M. A. Hennig