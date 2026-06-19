Royal Ascot: Precise impone su reinado en el Coronation Stakes (Gr.1)

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La acción en el selecto meeting de Royal Ascot sigue a todo vapor. Este viernes 19 de junio, el emblemático escenario hípico británico volvió a vibrar con la disputa de la cuarta carrera, el Coronation Stakes (Grupo 1). La prueba, dotada con £700,000 (aproximadamente $925,000) y en recorrido de una milla sobre la grama, revistió de gloria a Precise (Ire), conducida por Ryan Moore para la cuadra de Aidan O’Brien.

En el evento reservado para potras de tres años, Precise respondió al favoritismo y se adueñó de la carrera. En las taquillas de Inglaterra cotizaba 8/13, mientras que para efectos de la jugada internacional cierra con proporción de 1-2.

Dominio en el césped de Ascot

La hija de Starspangledbanner (Aus) venía de someter a su compañera de establo True Love en las 1,000 Guineas Irlandesas (Grupo 1) el pasado 24 de mayo. En esta oportunidad, le tocó brincar por el puesto de pista número 5. La misión de su jinete era garantizarle un viaje limpio hacia la victoria, libre de contratiempos en el tráfico.

En medio de la polémica por el caso de los ejemplares de O’Brien que corrieron el martes en el St. James’s Palace Stakes (Grupo 1), el afamado trainer volvió a postular a sus dos pupilas, quienes accionaron en puestos intermedios antes de avanzar con decisión en el tramo final.

La que trajo mejor remate fue Precise, que desplazó con autoridad a falta de 300 metros para el disco. Moore apeló a todo su talento para sostenerla en la punta, mientras True Love, exigida por Wayne Lordan, se lanzó al ataque por una sexta línea en un intento tardío por alcanzar a su compañera.

Precise se impuso con ventaja de cuerpo y medio sobre Touleen, que en final de fotografía le arrebató el segundo lugar a True Love. El tiempo agenciado para los 1,600 metros fue de 1:39.58 en una pista catalogada de "buena a firme".

La flamante ganadora es defensora de los tradicionales colores de la sociedad entre Derrick Smith, Mrs. John Magnier, Michael Tabor y Westerberg. Con este triunfo, su campaña queda en seis victorias en ocho actuaciones, para mantener la efectividad en pruebas selectivas con foja de 6-5 en stakes.