Royal Ascot: Que gran atropellada exhibe Libertango para ganar el Albany Stakes (Gr. 3)

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La jornada de este viernes en el festival de carreras de Royal Ascot, en Inglaterra, la potranca Libertango se lleva la primera prueba de Grupo de cuarto día de estas prestigiosas competiciones llena de lujo y glamur.

Libertango para ganar el Albany Stakes

Libertango, conducida de forma magistral por el jinete Billy Loughnane, la hija de No Nay Never corrió a las expectativas y ejecutó una impresionante atropellada desde el último lugar, aprovechando los carriles centrales de la pista, para abrirse paso con un avance arrollador para desplazar y frustrar a la gran favorita de la carrera, Sun Goddess, entrenada por Aidan O'Brien y conducida por Ryan Moore.

La ganadora cruzó la meta con un cuerpo de ventaja y sólida comodidad, para dejar rezagadas a Sun Goddess que ocupó el segundo puesto, seguida por Light Of Dawn en el tercero y Dark Issue en la cuarta posición, registrando un tiempo oficial definitivo de 1:11.45 para la distancia de los 6 furlongs.

Con este triunfo, el entrenador George Boughey sumó su tercera victoria de la semana en el prestigioso mitin real, consolidando a Libertango como una de las mejores potrancas de dos años sobre el césped europeo.