El Fall Meet de Keeneland tiene ocho clasificatorias para las Breeders’ Cup 2026

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Este año el hipódromo de Keeneland, celebra su edición 90 con el inicio del Fall Stars Weekend y un sólido programa de carreras de stakes durante toda la temporada. El circuito ubicado en Lexington albergará por cuarta vez el Campeonato Mundial Breeders' Cup, a correrse el 30 y 31 de octubre, pero antes celebra su temporada de otoño, en la que fueron programadas ocho carreras clasificatorias, en la primera semana de mitin.

Keeneland celebra ocho carreras para las Breeders’ Cup

Keeneland, desde 1936 hoy en día, es un referente internacional en las carreras y ventas de caballos pura sangre. El primer fin de semana denominado “Fall Stars Weekend” tendrá ocho carreras que son eventos "Win and You're In" (Gana y entra), que forman parte de la Breeders' Cup Challenge Series, y que otorgan a los ganadores posiciones de salida automáticas y entrada gratuita al Campeonato Mundial de Criadores.

El viernes 2 de octubre se disputarán tres eventos clasificatorios:

Darley Alcibiades (G1) de $650,000 ( Juvenile Fillies-G1 ).

). Stoll Keenon Ogden Phoenix (G2) de $400,000 ( Sprint-G1 ).

). Jessamine (G2) de $400,000 (Juvenile Fillies Turf-G1).

El sábado 3 de octubre se disputarán cinco carreras importantes, entre ellas:

Coolmore Turf Mile (G1) ( Mile-G1 ) de $1.25 millones.

) de $1.25 millones. Claiborne Breeders' Futurity (G1) ( Juvenile-G1 ) de $650,000.

) de $650,000. Thoroughbred Club of America (G2) (Filly and Mare Sprint-G1) de $400,000.

El domingo del Fall Stars Weekend se disputarán dos carreras clasificatorias: