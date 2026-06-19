¡La foto de la década! Aidan O'Brien hace historia y rompe el contador en Royal Ascot

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La jornada del tercer día del Festival de Carreras en Royal Ascot, trajo consigo una marca histórica para el entrenador Aidan O’Brien. El legendario entrenador irlandés alcanzó oficialmente su victoria número 100 en el prestigioso festival de Royal Ascot tras el memorable triunfo de su ejemplar Scandinavia en la histórica Ascot Gold Cup.

Royal Ascot y las 100 victorias para O’Brian

Scandinavia, gran favorito de la Ascot Gold Cup (Gr.1) en una final de leyenda se llevó la victoria bajo la experta conducción del jinete Ryan Moore, en la que superó en un emocionante final cabeza a cabeza al veterano Trawlerman para asegurar la victoria y darle victoria centenaria a su entrenador Aidan O’Brien.

Aidan O'Brien alcanzó las 100 victorias en Royal Ascot tras un histórico camino que comenzó en 1997 según reportó Reuters. El legendario entrenador de Ballydoyle ha cimentado su legado con caballos míticos y récords insuperables en el festival de turf más exigente del mundo como destaca Sporting Life.

A continuación, se detalla el desglose de su campaña récord:

Las victorias de esta semana (Hacia los 100)

Durante el mitin actual de 2026, O'Brien sumó los 4 triunfos necesarios para alcanzar la mítica cifra de tres dígitos según Sportsnaut:

Victoria 97: Great Barrier Reef (Coventry Stakes).

(Coventry Stakes). Victoria 98: Mission Central (King Charles III Stakes). Con este triunfo completó su colección personal de ganar todos los Grupos 1 del festival según Reuters.

(King Charles III Stakes). Con este triunfo completó su colección personal de ganar todos los Grupos 1 del festival según Reuters. Victoria 99: Victorious (Queen Mary Stakes).

(Queen Mary Stakes). Victoria 100: Scandinavia (Ascot Gold Cup), en un vibrante final cabeza a cabeza contra Trawlerman.

Con este logro, el preparador de Ballydoyle ratifica su dominio absoluto en el turf europeo, estableciendo una marca mítica que tardará décadas en ser igualada.