Royal Ascot: Scandinavia derrota por cabeza a Trawlerman en los 4.000 metros de la Gold Cup (Gr. 1)

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En el marco de la tercera jornada del exquisito meeting de Royal Ascot, se celebró uno de los eventos más icónicos del calendario hípico mundial: la Gold Cup (G1), con una bolsa de £700,000 ($926,520). Este año, la participación de Trawlerman (IRE) generó una enorme expectativa, pues el valiente corredor buscaba unirse a una selecta lista de doble ganadores de la emblemática prueba.

Sin embargo, esta vez la juventud prevaleció sobre la veteranía. El indómito potro Scandinavia, magistralmente conducido por Ryan Moore, se adueñó de la copa dorada en una recta final de leyenda. Su cabeza dictó sentencia en un electrizante final de foto sobre el gran caballo de Godolphin para adjudicarse el extenuante cotejo, otorgándole además al legendario entrenador Aidan O’Brien su histórico triunfo número 100 en Royal Ascot.

Scandinavia hizo vibrar las tribunas

La Gold Cup (G1) se desarrolló con Trawlerman adelante el camino desde el mismo momento de la partida. Con un handicap de 130 libras y bajo las riendas de William Buick, el pupilo de John y Thady Gosden controló el paso a voluntad ante sus oponentes a pesar de tener más de 240 días sin correr. Los enemigos marchaban reservados según la estrategia trazada para los exigentes cuatro kilómetros de la ruta.

Trawlerman corrió con cierta presión, pero bajo fraccionales relativamente cómodo. Al ingresar al derecho definitivo, Buick exigió a su cabalgadura y parecía sostenerse, hasta que emergió la figura de Ryan Moore sobre Scandinavia, avanzando con firmeza en el furlong final para desatar la batalla.

El desenlace fue dramático. Cuando la victoria parecía asegurada para Trawlerman, Scandinavia tomó un segundo aire en los metros decisivos y, en la propia sentencia, le arrebató el triunfo al gran favorito. El cronómetro global detuvo las agujas en 4:18.60, desatando la euforia en la delegación de Coolmore.

Scandinavia, nacido en Estados Unidos, es un hijo de Justify en la matrona Fabulous (IRE). Con esta victoria, el flamante corredor extiende su impecable campaña a siete primeros lugares en once salidas, manteniendo un superlativo récord de 7-6 en el plano selectivo.