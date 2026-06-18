Royal Ascot: Earth Shot luce una atropellada incontenible para ganar el Ribblesdale Stakes (Gr. 2)

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El tercer día de carreras en el hipódromo de Ascot, Inglaterra ha presentado una cartelera con resultados emocionantes en cada una de las disputadas hasta llegar el triunfo de Earth Shot, que alcanzó una victoria consagratoria al imponerse con enorme valentía en el Ribblesdale Stakes (Gr2), en distancia de 2,400 metros para potrancas de tres años disputada durante la jornada.

Royal Ascot: Earth Shot en final cerrado se queda con esta carrera

Earth Shot, guiada por el jinete James Doyle, la potranca entrenada por William Haggas demostró un progreso constante en la distancia y una atropellada sostenida en el tramo final, aprovechó el aumento de distancia para resistir los embates de sus rivales sobre la pista de grama.

La defensora de los prestigiosos colores de Wathnan Racing cruzó la meta en primer lugar, superando a Johanna Walsh y a la cotizada Gilded Prize. La gran favorita de la prueba, Legacy Link, no pudo replicar su forma del Epsom Oaks y quedó fuera de las posiciones de vanguardia.

La carrera se completó en un registro oficial de 2:30.18.