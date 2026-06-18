Dos Stakes inaugurarán el primer fin de semana hípico en Colonial Downs

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A pocos días para que se abra el telón del meeting 2026 en el hipódromo de Colonial Downs, ya se definió el cronograma para el fin de semana inaugural, el cual presentará un atractivo par de competencias selectivas con atractivas bolsas a repartir.

El óvalo situado en New Kent, Virginia, albergará por un año más el famoso Arlington Million (G1T), una de las carreras sobre el césped más icónicas de Norteamérica. En total, el circuito presentará 46 stakes en su programación desde el jueves 25 de junio hasta el lunes 7 de septiembre.

Los primeros clásicos de la temporada

Aunque el Opening Day oficial de Colonial Downs será el jueves 25 de junio, el plato fuerte selectivo llegará el sábado 27. En la séptima competencia del orden se disputará la 23.ª edición del Brookmeade Stakes, una prueba en recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) en grama, exclusiva para yeguas de tres y más años.

Acto seguido, en la octava carrera, los ejemplares maduros medirán fuerzas en el Edward P. Evans Stakes, programado bajo las mismas condiciones de distancia y superficie. Ambas competencias están reservadas para ejemplares nacidos en Virginia o hijos de sementales estacionados en dicho estado, y cada una ofrecerá una recompensa global de $125,000.

La lista de nominados para estos compromisos ya se encuentra disponible. Para el Edward P. Evans Stakes se postularon 16 ejemplares que aguardan por la ratificación de sus conexiones. La destacada entrenadora Brittany Russell inscribió a Nabbahi y a Saxton, mientras que el miembro del Salón de la Fama, Steven Asmussen, nominó al seisañero Gigante como fuerte contendiente.

Por el lado del Brookmeade Stakes, la lista preliminar la integran doce yeguas. En la nómina sobresale Day to Day, una tresañera del establo de Saffie Joseph Jr., al tiempo que Larry Rivelli, un preparador de alta efectividad en tiros de césped, apunta a la yegua Flame Dancer.