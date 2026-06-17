Escándalo en Royal Ascot: Suspenden a jockey estrella por presunta "trampa" para favorecer a su compañero de cuadra

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El jinete belga Christophe Soumillon recibió una severa suspensión de ocho días tras protagonizar una de las mayores controversias de la temporada de Royal Ascot. Los comisarios del hipódromo determinaron que el piloto deliberadamente "abrió una pantalla" para otorgar una ventaja competitiva ilegal a otro caballo de su misma cuadra.

El motivo: Tácticas de equipo prohibidas

La sanción se produjo tras una exhaustiva investigación de la prestigiosa carrera St James's Palace Stakes (G1). Soumillon conducía a Puerto Rico, un ejemplar cotizado 16-1 y perteneciente al poderoso equipo de Aidan O'Brien.

Según el informe oficial de la British Horseracing Authority (BHA), el jockey movió intencionalmente a su ejemplar hacia afuera al ingresar a la recta final. Dicha maniobra bloqueó el avance de Power Blue (conducido por David Egan) y le despejó una "autopista de oro" por la baranda interior a su compañero de establo, Gstaad (guiado por Ryan Moore). Pese a la polémica maniobra, el plan no funcionó a la perfección, ya que el invicto Bow Echo resistió por un hocico para llevarse el triunfo en un final de infarto.

Duración de la sanción

Castigo principal: Christophe Soumillon fue inhabilitado por ocho jornadas completas .

Christophe Soumillon fue inhabilitado por . Consecuencias inmediatas: Aunque la suspensión no entra en vigor inmediatamente para privarlo de sus montas restantes de la semana, el jinete se perderá importantes compromisos internacionales del verano europeo.

Aunque la suspensión no entra en vigor inmediatamente para privarlo de sus montas restantes de la semana, el jinete se perderá importantes compromisos internacionales del verano europeo. Efecto colateral: Su compañero Ryan Moore también recibió una sanción de tres días por conducción descuidada en los metros iniciales de la misma prueba.

Las declaraciones de Christophe Soumillon

Visiblemente frustrado tras salir de la sala de comisarios y revisar los videos oficiales de la carrera junto a las autoridades hípicas, el jockey europeo dio su versión de los hechos:

"Simplemente estaba tratando de mantener mi posición en la curva. Tal vez ejecuté el movimiento con demasiada fuerza, pero fue un error de cálculo de mi parte, no una acción malintencionada. Sé que nos movíamos muy rápido, pero en ningún momento intenté perjudicar a otros jinetes ni alterar el orden lógico de la carrera".

El veredicto ha encendido las alarmas en el hipismo británico. La BHA busca sentar un precedente estricto sobre el uso ilegal de las tácticas de equipo en eventos de Grupo 1.