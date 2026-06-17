Royal Ascot: Ombudsman destroza a sus rivales en el Prince of Wales’s Stakes (G1) y asegura su boleto millonario a la Breeders' Cup

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Ombudsman consolidó su estatus como uno de los reyes indiscutibles del césped europeo al defender con éxito su corona en el prestigioso Prince of Wales's Stakes (G1), el evento estelar de la segunda jornada de Royal Ascot.

Bajo la magistral conducción de William Buick y la preparación del dúo conformado por John y Thady Gosden, el defensor de las sedas de Godolphin se convirtió en apenas el cuarto caballo en la historia en ganar esta emblemática carrera de 2,000 metros en años consecutivos, emulando la hazaña lograda por Muhtarram en 1994 y 1995.

Clasificación directa a la Breeders' Cup

Al formar parte del programa internacional "Win and You're In", esta demoledora victoria le otorgó a Ombudsman un cupo garantizado y con gastos pagos para la Breeders' Cup Turf (G1) de este año, la cual se celebrará en el hipódromo de Keeneland en noviembre.

Tiempo Oficial de la Carrera

Tiempo global: 2:03.24 para la distancia de 1 1/4 millas (10 furlongs) en pista catalogada como buena a firme.

para la distancia de 1 1/4 millas (10 furlongs) en pista catalogada como buena a firme. Dato adicional: El registro se quedó a solo 4/5 de segundo del récord de la prueba, agenciado por el propio Ombudsman en su victoria del año pasado.

El Desarrollo y los Dividendos Internacionales

El pupilo de Godolphin corrió a la expectativa mientras Devil's Advocate y Mississippi River imponían un ritmo suicida al frente. Al ingresar a la recta final, Buick consiguió el espacio por el centro de la pista y Ombudsman desató un electrizante remate para cruzar la meta con 4 cuerpos de ventaja sobre la yegua Minnie Hauk, dejando en el tercer puesto al campeón del Arco de Triunfo, Daryz.

Los dividendos oficiales en los sistemas de apuesta internacional de la Tote cerraron de la siguiente manera: