Royal Ascot: Nace un nuevo rey del fondo: Limestone conquista el Queen Vase Stakes (G2) y apunta al St Leger

Suscríbete a nuestros canales

El potro de tres años Limestone se alzó con la gloria en un final no apto para cardíacos durante el tradicional The Queen's Vase (G2), la prueba de fondo que abrió las emociones de semifondo en la segunda jornada de Royal Ascot 2026.

Bajo una magistral conducción del jockey Dylan Browne McMonagle y la preparación de Joseph O'Brien, el hijo de New Bay unió su nombre al historial de esta emblemática carrera de largo aliento. Con este triunfo, Joseph O'Brien emuló su propio éxito de 2013, cuando ganó esta misma competencia como jinete a bordo de Leading Light. El triunfo ratifica además a Limestone como uno de los principales candidatos para el prestigioso St Leger de final de temporada.

Proyección hacia la Gold Cup y el St Leger

Históricamente, el The Queen's Vase sirve como el trampolín definitivo para los mejores fondistas de Europa. Al asegurar esta victoria, Limestone no solo apunta directamente al último clásico de la Triple Corona inglesa, sino que se establece en la ruta directa hacia la mítica Ascot Gold Cup (G1) del próximo año, emulando los caminos de leyendas de la resistencia como Stradivarius y Estimate.

Tiempo Oficial de la Carrera

Tiempo global: 3:02.85 para la exigente distancia de 1 milla y 6 furlongs (aproximadamente 2,800 metros) en una pista de grama catalogada como buena a firme.

para la exigente distancia de 1 milla y 6 furlongs (aproximadamente 2,800 metros) en una pista de grama catalogada como buena a firme. Dato adicional: El ritmo de la competencia fue implacable desde el inicio, obligando al ganador a emplear toda su capacidad de fondo en los últimos 100 metros para quebrar la resistencia de sus rivales en la propia sentencia.

El Desarrollo y los Dividendos Internacionales

La carrera fue un drama absoluto. El sorpresivo Ranga Tang tomó la punta temprano e impuso un ritmo sólido, despegándose con hasta dos cuerpos al ingresar a la recta final. Parecía que la sorpresa se consumaba, pero en el furlong final, McMonagle desató la atropellada de Limestone por el centro de la pista, mientras que William Buick hacía lo propio pegado a las tablas con Del Maro, el defensor de Godolphin. En un final de fotografía, Limestone puso el hocico en la meta para vencer por una nariz a Del Maro, dejando al puntero Ranga Tang en el tercer puesto. El gran favorito de la carrera, Galiyan, decepcionó al finalizar en la sexta posición.

Los dividendos oficiales en los sistemas de apuesta internacional de la Tote (moneda base en libras esterlinas) cerraron de la siguiente manera: