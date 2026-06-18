Jockey venezolano fue suspendido por estos motivos en Estados Unidos

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El 6 de junio, en el hipódromo de Saratoga Springs, New York, tuvo lugar la edición número 158 del Belmont Stakes (G1), que es la tercera etapa de la Triple Corona estadounidense y en la que el caballo Golden Tempo logró alzarse con la doble corona. En esta prueba, el ejemplar Chief Wallabee ocupó la cuarta posición, montado por el jinete Atleta Meridiano 2025 bajo la dirección de Bill Mott.

Junior Alvarado fue suspendido

La mañana de este jueves se pudo conocer que las autoridades de Saratoga Spring, New York, decidieron suspender y multar al jinete venezolano Junior Alvarado, por el uso excesivo del látigo sobre el ejemplar Chief Wallabee, en el Belmont Stakes (G1).

Según la decisión de los comisarios, Alvarado golpeó a Chief Wallabee ocho veces —dos más del límite de seis— al terminar cuarto en el Belmont Stakes (G1). Los comisarios le impusieron a Alvarado una multa de 3,000 dólares y una suspensión de tres días, que deberá cumplir los días 21, 25 y 26 de junio.

El reglamento de HISA sobre el uso del látigo estipula que entre 1 y 3 golpes por encima del límite conllevan una multa de 250 dólares o el 10 por ciento de la parte de las ganancias del jinete, lo que sea mayor, además de una suspensión de un día.

Sin embargo, dado que esta era la tercera infracción de Alvarado en 180 días, las sanciones se incrementaron. (Sus infracciones anteriores ocurrieron a bordo del Grand Job el 4 de abril en la clase 1 Madison en Keeneland y del Spiced Up el 3 de abril, también en Keeneland.