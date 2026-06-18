Entérate qué dice el mejor entrenador del mundo sobre los comisarios de Ascot

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El caso del St. James’s Palace Stakes (Grupo 1) pica y se extiende. Después de que los jueces del recinto hípico británico decidieran emitir una suspensión al jockey belga Christophe Soumillon por haberlo acusado de ayudar a su compañero de establo Gstaad para que este intentara ganar, el afamado entrenador Aidan O’Brien se pronuncia.

Catalogado en múltiples oportunidades como el mejor entrenador del mundo, O’Brien ensilló en esa carrera a Puerto Rico, monta de Soumillon y a Gstaad, guiado por Ryan Moore. Para los comisarios, Soumillon no tuvo las intenciones de ganar sobre su montura, para que Gstaad pudiera avanzar. Al final, Bow Echo con una cabeza, derrotó a Gstaad.

Las palabras de O’Brien

Después de su triunfo número 99 en el prestigioso meeting de Royal Ascot, Aidan O’Bien declaró sobre la decisión de los comisarios en cuanto a la acusación de haber corrido “en equipo” sus caballos y la suspensión en contra de Soumillon.

“Los comisarios son quienes toman la decisión. Las normas son las normas, los comisarios tienen que hacer su trabajo y así son las cosas. Pensé que ambos caballos irían muy por delante y que uno de ellos podría ir en cabeza. Pensé que Christophe podría ir en cabeza porque su caballo ganó dos veces el año pasado en un Grupo 1 marcando el ritmo, y por eso Christophe lo montaba. Pensé que iría en cabeza y que Ryan estaría en segunda posición. Así es como lo interpreté.” declara O’Brien en palabras recogidas por Racing Post.

“No sé qué pasó. Lo vi como todo el mundo” exclama con incredulidad el consagrado trainer. Con respecto al futuro de Gstaad, se considera el Sussex Stakes (Grupo 1) para buscar la revancha ante Bow Echo.

Por otra parte, Shaun Parker, que es el jefe de los comisarios de la British Horseracing Authority, ha rechazado invitaciones para hablar con la prensa al respecto de la situación.